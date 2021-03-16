Жителям Алтайского края пообещали жару до +15 градусов

Ощутимое потепление идёт в Алтайский край. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. По словам специалиста, в ближайшую субботу, 20 марта, по краю ожидается до +8 градусов, а в предгорьях – до +15 градусов.

При этом волна тепла будет непродолжительной: уже в воскресенье, 21 марта, температура воздуха снизится. Однако сильных холодов (до -25...-30 градусов), вероятнее всего, уже не будет, прогнозирует Сырых.

Что касается прихода полноценной весны, то есть времени, когда среднесуточная температура переходит в устойчивый плюс, то традиционно это происходит в Алтайском крае в последних числах марта – первой декаде апреля. В Барнауле этой датой по среднемноголетним наблюдениям является 6 апреля.