Россиянам посоветовали запастись долларами и евро

Россиянам посоветовали скупать доллары и евро на фоне усиления курса рубля к иностранным валютам. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Специалисты порекомендовали купить иностранную валюту на среднесрочную перспективу, что может помочь сохранить сбережения. Сейчас курс доллара – 72,8 рубля, курс евро – ниже 87 рублей. Российская валюта укрепляется по отношению к основным зарубежным на протяжении недели. Однако её усиление может носить временный характер из-за вероятности коррекции на нефтяном рынке и введения санкций Соединёнными Штатами.

Как отметил Андрей Верников из инвестиционной группы "Универ Капитал", новое падение цен на энергоносители или угроза санкций могут укрепить доллар до 76,5 рубля, евро – до 92 рублей. Такой сценарий вполне вероятен.

В свою очередь, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" описал текущую ситуацию как шаткую, где позитивные настроения на рынке могут легко повернуться в противоположную сторону. По его словам, сам рубль как таковой может быть ни при чём. На его курс способен повлиять рост базовой доходности американских бондов, который может увести валюту со всех развивающихся рынков.