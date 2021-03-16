Опрос показал, что треть работающих барнаульцев получают "серую" зарплату

33% работающих жителей Барнаула выдают зарплату "в конвертах", сообщили amic.ru в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру". Эти данные получены по итогам опроса.

По России соответствующий показатель составил 31%. При этом 39% респондентов признались, что никогда не были трудоустроены с официальной "белой" зарплатой (в Барнауле – 37%).

"Из общего числа опрошенных, признавшихся в получении неофициального дохода, 11% не имеют даже минимального "белого" оклада. Остальные же получают "серую" зарплату и небольшую декларируемую часть, которая приходит на банковскую карту", – рассказала PR-менеджер сервиса Марьяна Берязева.

HR-менеджер сервиса Екатерина Чувашевская уточнила, что чаще всего деньги "в конвертах" получают россияне, работающие в сферах услуг и недвижимости, сельского хозяйства, строительства, производства и ретейла.

Опрос проводили с 10 по 14 марта. В нём участвовали 1257 респондентов в возрасте от 22 до 55 лет.

Напомним, в прошлом году начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура заявила, что 27% трудоспособного населения Алтайского края работают в теневом секторе экономики. По словам чиновницы, по "серым" схемам трудоустроены около 292 тысяч человек.