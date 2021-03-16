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Рубцовск задолжал 3,5 млрд рублей и просит помощи у краевых властей

, ИА "Амител"
Сумма в четыре раза превышает годовой доход городского бюджета
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Рубцовский городской совет депутатов направил в АКЗС просьбу оказать помощь мэрии в изыскании 3,5 млрд рублей на исполнение судебных решений. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Сумма вчетверо превышает объем собственных доходов городского бюджета вместе с дотациями, следовательно, самостоятельно справиться не получится.

"Федерация, край нам полномочий очень много передали – владейте, пожалуйста. Ваш город – укрепляйте берег, отапливайте, делайте свалки. А деньги-то оставили у себя, — заявил председатель комитета горсовета по экономической политике Александр Гуньков. — Они у себя оставили налоги, НДФЛ, прибыль и т. д. Полномочия выделили, а налогов нет".

По его словам, достаточно много решений суда, на исполнение которых нет средств. В их числе обеспечение всех жителей горячей водой (нужно 919 млн рублей) и укрепление берега реки Алей (46 млн).

Пока город ожидает финансы, приходится платить штрафы за просрочку исполнения судебных решений. Некоторые из них обходятся бюджету дороже, чем требуемые работы.

"Есть исполнительные производства, обязывающие произвести работы, на улице Калинина, 10, далеко не будем ходить, – стоимость работ порядка 70 тысяч, — рассказал юрист Евгений Соснов. — На сегодня штрафами по этим исполнительным производствам, насколько я понимаю, около миллиона уже оплачено. То есть можно было 12 раз полностью сделать этот ремонт".

Если краевые власти не помогут с финансированием, инициаторы планируют обсудить вариант с обращением за помощью в Москву.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.03.2021 20:49
Изя

Вариант есть, всем одномоментно сложить полномочия, оставить администрацию пустой, тогда офигеют все, по ТВ покажут на всю страну. Прокуроры и судьи совсем в край оборзели, бюджет и так дырявый, а они еще огромные штрафы выписывают под предлогом благих намерений и защитой интересов народа, а на деле этому народу только хуже, денег то на город в казне становится еще меньше, зато прокурор очередное звание и прибавку к зп.

16.03.2021 20:53
Агрессивная Реальность

Муниципалитет (Таки ветвь государства) платит штрафы государству.
Большего маразма я не видел .

16.03.2021 21:12
St

Пусть депутаты скидываются. Или пусть освобождают кабинеты, сколько экономии будет, может даже 3,5 млрд за несколько лет сэкономится

16.03.2021 21:53
Economist

Не можешь ответить по долгам - есть процедура банкротства. Имущество на продажу, в руководство города конкурсного управляющего, пусть продает государственное добро и покрывает долги. Глядишь и город заживёт.

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