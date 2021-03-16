Рубцовск задолжал 3,5 млрд рублей и просит помощи у краевых властей

Рубцовский городской совет депутатов направил в АКЗС просьбу оказать помощь мэрии в изыскании 3,5 млрд рублей на исполнение судебных решений. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Сумма вчетверо превышает объем собственных доходов городского бюджета вместе с дотациями, следовательно, самостоятельно справиться не получится.

"Федерация, край нам полномочий очень много передали – владейте, пожалуйста. Ваш город – укрепляйте берег, отапливайте, делайте свалки. А деньги-то оставили у себя, — заявил председатель комитета горсовета по экономической политике Александр Гуньков. — Они у себя оставили налоги, НДФЛ, прибыль и т. д. Полномочия выделили, а налогов нет".

По его словам, достаточно много решений суда, на исполнение которых нет средств. В их числе обеспечение всех жителей горячей водой (нужно 919 млн рублей) и укрепление берега реки Алей (46 млн).

Пока город ожидает финансы, приходится платить штрафы за просрочку исполнения судебных решений. Некоторые из них обходятся бюджету дороже, чем требуемые работы.

"Есть исполнительные производства, обязывающие произвести работы, на улице Калинина, 10, далеко не будем ходить, – стоимость работ порядка 70 тысяч, — рассказал юрист Евгений Соснов. — На сегодня штрафами по этим исполнительным производствам, насколько я понимаю, около миллиона уже оплачено. То есть можно было 12 раз полностью сделать этот ремонт".

Если краевые власти не помогут с финансированием, инициаторы планируют обсудить вариант с обращением за помощью в Москву.