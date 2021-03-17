Деревья и много плитки. Какой будет Мизюлинская роща в Барнауле после реконструкции

Администрация Барнаула провела конкурс на поиск подрядчиков благоустройства Мизюлинской рощи. Территория вошла в лидеры в голосовании по проекту "Формирование современной городской среды" и её приведут в порядок летом 2021 года. Изначально городские власти выделили на ремонт общественного пространства 61 миллион рублей, но в результате торгов на аукционе цена контракта уменьшилась до 58,3 миллиона. Согласно данным на сайте госзакупок, победителем стало ООО "СК Город", которое должно благоустроить рощу к осени этого года.

На территории общественного пространства планируется обустроить пешеходные дорожки с плиточным покрытием, провести освещение, установить урны и скамейки. Кроме того, будут посажены около 700 новых кустарников и деревьев, а также оборудована детская площадка. Проект подготовили специалисты "Алтайгражданпроекта".

Благоустроить Мизюлинскую рощу должны были ещё в 2020 году. Именно эта территория заняла второе место в голосовании на сайте мэрии. Однако городские власти решили из-за дороговизны перенести работы на 2021 год. При этом в нацпроект в 2020-м вошли парк "Изумрудный", а также зелёная зона в районе перекрёстка улиц Взлётной и Ускова, которая в голосовании заняла третье место. На её улучшение потратили 17,5 миллиона рублей.

Мизюлинская роща находится в Индустриальном районе на пересечении улиц Антона Петрова и Попова рядом с несколькими новыми жилыми кварталами. Площадь зоны – около 11 гектаров. В советское время это был популярный в городе парк. Однако в последние годы большую часть деревьев вырубили. Ежегодно власти высаживают около 50 деревьев в роще, но для масштабной реконструкции необходимы десятки миллионов рублей.