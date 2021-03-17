"Непонятно, зачем это нужно": что такое ВПР и за что их не любят родители и учителя?

С начала марта школьники пишут Всероссийские проверочные работы. Изначально их проводили только в начальной школе как эксперимент в 2015 году, но со временем ВПР стали обязательными для всех. Они не заменяют обычные проверочные и контрольные, к которым дети уже привыкли, а дополняют их. Однако учителя выступают против такой дополнительной проверки. И в Москве уже удалось добиться отмены. Зачем же понадобился очередной срез знаний детей и почему никого не радует его существование? Рассказывает amic.ru.

Знания по стандарту

Что такое Всероссийские проверочные работы? Это детище Минобра России, контрольные работы по нескольким общеобразовательным предметам, своеобразный срез знаний. Отличаются от обычных проверочных тем, что имеют единую систему оценивания. Анализ проводят по специальной таблице.

При этом привычные нам оценки – от двойки до пятёрки – за ВПР школьникам не выставляют, хотя в некоторых общеобразовательных учреждениях учителям разрешают это делать по запросу. Эти данные используются только для статистики, которую составляют учителя и направляют в Москву. Таким образом, срез знаний показывает уровень подготовки в школах разных регионов края.

"Задания ВПР и критерии их оценки разработаны на федеральном уровне и являются едиными для всей страны. Результаты также позволяют выявить дефицит педагогов на уровне страны, края, отдельной школы, оказать методическую поддержку, организовать адресное повышение их квалификации. Кроме того, педагогические вузы используют аналитические материалы ВПР в ходе обучения студентов", – пояснили amic.ru в Министерстве образования Алтайского края.

Всероссийские проверочные работы пишут в период с марта по май ежегодно. В 2021 году их предлагали перенести на начало учебного года в связи с пандемией, однако передумали – потому что решили, что дети не смогут показать положительных результатов после долгих летних каникул.

Проверочные работы необязательны только для одиннадцатых классов – школа сама может принять решение об их проведении на основе собственного графика подготовки учеников. Для остальных классов ВПР обязательны. Детей-инвалидов при этом школа может освободить от написания контрольных, но остальные школьники не могут самостоятельно отказаться от этого.

Отличия от программы

Если говорить совсем просто, ВПР – это дополнительные годовые контрольные по предметам. Так, четвероклассники пишут контрольные по русскому языку, математике и окружающему миру. Чем старше класс, тем больше количество предметов, по которым проводится срез. В одиннадцатом классе дети не пишут ВПР по тем дисциплинам, по которым сдают ЕГЭ.

Задания на первый взгляд стандартные: по русскому языку – диктант, письменные задания, по математике – задачи по программе и на логику. Но уже на этом этапе начинаются проблемы, которыми возмущены учителя, родители и сами школьники.

Дело в том, что российские школы используют разные программы, и не всегда последовательность изучения тем у них совпадает (при том, что все они написаны по стандартам ФГОС). Проверочные работы от федералов выполняют не в самом конце года, а в начале весны, и некоторые темы, которые представлены для проверки знаний, дети моли ещё не изучить. Поэтому преподавателям приходится перестраивать программу на ходу и учить детей поверхностно, натаскивая на ВПР, а после возвращаться к старым темам.

"В итоге мы галопом скачем по темам, дети перенапрягаются, не успевают всё усвоить. Мы же не можем изначально подстраивать темы уроков под ВПР – у нас есть своё тематическое планирование. Иначе мы не сможем нормально вообще детей подготовить по плану, всё будет хаотично. А сложность заданий ВПР часто не соответствует уровню знаний детей согласно поурочному планированию", – анонимно делится с amic.ru учитель одной из школ Алтайского края.

Это приводило к тому, что педагогам, особенно в начальных классах, приходилось делать за детей часть заданий, которые те не могли выполнить просто из-за того, что не успели пройти тему. Особенно остро проблема нецелесообразности ВПР ощущалась по математическим задачам, говорит преподаватель.

"Большинство задач в ВПР на логику. У нас по программам в начальных классах такие задания помечены звёздочкой и мы их решаем, если есть время изучить материал и основная тема пройдена. Потому что это задачи повышенной сложности. А там почти все задания такие, и дети в них просто тонут", – возмущается учитель.

Практика решения задач за детей не ускользнула от федеральных аналитиков и уже в этом году правила написания ВПР ужесточили настолько, что они стали очень сильно напоминать ЕГЭ.

"Не берегут детские нервы"

В 2021 году все классы будут писать ВПР по ужесточённым правилам. Детям и до этого было запрещено пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, калькуляторами, телефонами. А теперь и учителям нельзя подсказывать, если ребёнок испытывает затруднение, потому что на контрольных будут присутствовать представители специально сформированной комиссии и сами родители. Они должны следить, чтобы ученикам никто не помогал.

"Представляете, какие это нервы для детей? Если мы сами сильно переживаем. Ладно, старшие более стрессоустойчивы, потому что подросли, а маленьким вообще трудно, они заранее напрягаются, нервничают, боятся, не могут сосредоточиться на предмете, когда вокруг него столько контроля, столько давления", – говорит Надежда, председатель одного из родительских комитетов города Бийска.

На работу даётся всего 45 минут. За это время ребёнок должен решить все задания, за каждый правильный ответ – определённое количество баллов. Количество итоговых баллов зависит от предмета, по которому пишется ВПР. Учителя говорят, что проверочные занимают не один урок и дети на несколько дней выпадают из привычного учебного процесса, всё это время они живут в напряжении и после долго восстанавливаются.

Однако Минобр Алтайского края не согласен с тем, что дети слишком сильно перенапрягаются.

"Проверочные работы и так проводятся для выявления пробелов в знаниях учащихся и их корректировке до итоговой аттестации, как и итоговые контрольные работы по предмету. ВПР проводят в рамках рабочей программы по предмету, соответствующей ФГОС. Поэтому они не являются дополнительной нагрузкой на школу и учащихся", – пояснили в ведомстве.

Учителя же подчёркивают, что для анализа работ детей приходится делать очень много дополнительной бумажной работы, которая не оплачивается. Эти отчёты отправляют федералам, но в самой школе никакого веса они не имеют и ни на что не влияют.

"Если честно, мы, педагоги, до сих пор до конца не понимаем, зачем вообще нужны ВПР. Потому что задания в них странные, времени и волокиты на анализ уходит море, что отвлекает от всего учебного процесса и родителей, и детей, и нас самих. Отчитываемся только Москве, нам за это не платят, баллы не добавляют, детям оценки не полагаются. Для чего такие нервы – неясно", – признался amic.ru анонимный учитель.

Петиция родителей и выпускников

По факту, ВПР – обязательная мера. Однако в той же Москве некоторые школы настолько воспротивились срезу знаний, что им удалось добиться разрешения не писать проверочные. Вместо этого они проводят другие диагностики качества образования.

Провинциальным школам труднее отказаться: если приходит распоряжение от Минобра, они обязаны его выполнять. Но здесь на помощь приходят родительские комитеты. Родители как никто другой заинтересованы в отмене ВПР, потому что учителя перепоручают подготовку к проверочным им.

"У нас работа, домашние дела, обычные уроки, ещё и по несколько детей у многих. Когда нам садиться и прогонять с ребёнком программу специально для ВПР? Да, есть специальные методички, но не у всех родителей есть время сидеть с детьми, как и не у всех есть средства на репетиторов", – сказала Надежда, председатель родительского комитета одной из бийских школ.

В некоторых барнаульских и бийских школах родители уже создают петиции и собирают подписи на отказ от ВПР. Будет ли от этого результат и пойдут ли им навстречу в школе и в комитете по образованию муниципалитета, пока неизвестно.

Против ВПР выступают и одиннадцатиклассники. Они переживают, что эти проверочные работы нарушат их график подготовки к ЕГЭ и увеличат нагрузку. Поэтому в некоторых городах России школьники выпускных классов запустили в соцсетях флешмоб под хештегом #ВыпускникиПодписываютПетицию. Пока эти действия тоже не принесли видимых результатов и в этом году ВПР им точно придётся писать.

К слову, в 2021 году в Госдуме предложили вообще отменить ВПР. На сторону школьников, родителей и учителей встала депутат Елена Строкова.

"Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников", – цитируют Строкову на сайте 4vpr.ru.

Будут ли услышаны множественные протесты, станет понятно только в 2021-2022 учебном году, но пока Министерство образования не планирует отменять срезы знаний.

Как проходит ВПР в этом году в Алтайском крае?

Первые контрольные школьники уже написали. По данным Минобра Алтайского края, ВПР пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме (то есть по установленным министерством датам), для учеников 11-х классов – по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определяют самостоятельно в рамках обозначенного времени.

Началось проведение ВПР с проверочных работ для 11-х классов по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому). Период написания контрольных длится с 1 по 26 марта. При этом ВПР по географии школы могут провести для обучающихся 11-х или 10-х классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая проходят ВПР для 4-х классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5-х классов (русский язык, математика, история, биология), 6-х и 8-х классов (русский язык и математика), 7-х классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика).

Учащиеся 7-х классов с 1 апреля по 21 мая будут писать ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).