Сибирский школьник разослал по чатам интимное видео учительницы

Пикантная видеозапись, на которой учительница одной из школ Татарского района Новосибирской области снимает с себя одежду, попала в различные чаты. Об этом сообщает НГС.

Женщина утверждает, что видеозапись со стриптизом предназначалась её молодому человеку, но один из учеников взломал её страничку в социальной сети и разослал горячее видео по различным чатам.

"Я вообще жила в городе, приезжала в село работать каждый день, и вот я приехала и через какое-то время узнаю, что моё личное видео обнародовали. Мне сказали, кто это сделал, – рассказала преподаватель. – Я сразу же поставила в известность администрацию, всё объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза".

В результате учительница приняла решение уехать из региона и сменить сферу деятельности. По её словам, она на протяжении трёх недель сильно переживает из-за ситуации, но судиться с семьёй ребёнка не планирует.

В школе педагога характеризуют исключительно с положительной стороны.

"Учительница была очень хорошей, вела у нас два предмета – английский и немецкий, работала психологом, – рассказала замдиректора образовательного учреждения. – В этом году защитилась на первую квалификационную категорию, участвовала в конкурсе "Учитель года", дошла до полуфинала".

По словам сотрудницы школы, после инцидента со школьником провели беседы и продолжают индивидуальную работу. Мальчик "во всём сознался".

Напомним, в прошлом году алтайский преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, являясь членом Федерации зимнего плавания, выложила в соцсеть фото в купальнике на озере Пионерское в поддержку зимней Универсиады в Красноярске. После этого, по её словам, в школе в отношении Татьяны организовали травлю. Инициатором стала мать одного из учеников, которую поддержала администрация учебного учреждения. В итоге Кувшинниковой пришлось уволиться.

В ответ учителя со всей России устроили "голый" флешмоб в поддержку учительницы. Его заметили и похвалили даже в Великобритании, а саму Кувшинникову пригласил на передачу "Прямой эфир" ведущий Андрей Малахов.

В итоге экс-учительница переехала в Москву, а позже – в Подмосковье. Недавно Татьяна родила второго ребёнка.