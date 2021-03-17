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В Алтайском крае маленькие дети чудом не погибли при пожаре

, ИА "Амител"
Годовалую девочку и трехлетнего мальчика вынесли из квартиры полицейские и спасатели

В Горняке маленькие дети, оставленные без присмотра в закрытом доме, едва не погибли при пожаре. Лишь удачное стечение обстоятельств, внимательность соседей и своевременное прибытие полицейских и спасателей уберегли их от печальной участи.

"В ходе разбирательства было установлено, что мать уложила детей спать и ушла. По предварительным данным, в ее отсутствие в квартире произошло возгорание, из-за чего начал плавиться пластиковый потолок и возникло сильное задымление, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. — А хлынувшая из трубы вода, которая лопнула от  высокой температуры, хоть и затушила внезапно возникший огонь, но едкий дым успел распространиться по комнатам".

Дети могли задохнуться, но забили тревогу соседи. Один из них позвонил знакомому полицейскому и рассказал, что слышит шум воды и детский плач, но попасть внутрь не может, так как дверь заперта на замок.

Полицейские и спасатели прибыли практически одновременно. Они нашли малышей в дальней комнате, лежащими на диване. Дети кашляли. Их обернули в куртки и вынесли на свежий воздух, а затем доставили в медучреждение.

Против матери составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию малолетних. Статья предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа до пятисот рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.03.2021 08:18
- гость -

Молодцы.

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