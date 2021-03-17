Счётная палата предупредила о риске роста розничных цен на топливо в России

Счётная палата России в своём отчёте по итогам 2020 года предупредила о риске нового топливного кризиса. По мнению аналитиков, в стране есть риск повторного роста розничных цен на топливо.
Как сообщает ТАСС, увеличение стоимости топлива в мае 2018 года потребовало принятия правительством экстренных мер. Текущая ситуация создаёт предпосылки для увеличения стоимости в рознице, что вызовет социальную напряжённость.
Счётная палата направила властям обращение, в котором рекомендовало поручить Минэнерго совместно с другими федеральными органами и нефтяными компаниями "обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года".
Комментарии
Ну так нефть за год в два раза подорожала. Разумеется теперь и бензин должен подорожать
в стране есть риск повторного роста розничных цен на топливо.
не удивительно, в январе нефть была по 50,8, в марте уже по 68,4...
пора и бензину дорожать )))
А чо, ВВП ещё не призвал установить контроль над ценами на нефтепродукты?
В нашей колонке кроме роста всего и вся ждать нечего.
ВВП ещё не призвал установить контроль над ценами на нефтепродукты?
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Ну так ему ещё не доложили. А так он обязательно в 100500 раз призовёт прекратить рост цен на бензин.
Ну так ему ещё не доложили.
вроде призывал уже раз 20-ть(ежегодно)
у России свой, особый путь: два раза в год, перед посевной и уборочной, поднимать цены на ГСМ
Когда то нефть и до 150 доходила баксов, в 08 году, чета бензин тока 20 с копейками стоил. Непанятна однака
в 08 году, чета бензин тока 20 с копейками стоил
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Ну так в 2008 году 20 рублей это 70 центов было. В 2021 42 рубля это 55 центов. Вывод: Бензин в России подешевел
нефть падает бенз не падает, нефть дорожает и бенз туда же, блин как у них логика работает
как у них логика работает
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Чем слабее рубль, тем лучше бюджету
Владимир Путин, президент: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились».
кто бы сомневался
Бензин по 100 руб. Это нормально.
Да и по 1000 рублей это нормально
Если честно, из статьи не понятно ничего.
на рожи сечина и миллера посмотрите и всё поймёте, почему бенз тока дорожать будет...
Ничего до выборов не будет, после выборов все взлетит.