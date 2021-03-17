Счётная палата предупредила о риске роста розничных цен на топливо в России

Счётная палата России в своём отчёте по итогам 2020 года предупредила о риске нового топливного кризиса. По мнению аналитиков, в стране есть риск повторного роста розничных цен на топливо.

Как сообщает ТАСС, увеличение стоимости топлива в мае 2018 года потребовало принятия правительством экстренных мер. Текущая ситуация создаёт предпосылки для увеличения стоимости в рознице, что вызовет социальную напряжённость.

Счётная палата направила властям обращение, в котором рекомендовало поручить Минэнерго совместно с другими федеральными органами и нефтяными компаниями "обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года".