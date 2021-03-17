Даже трезвый не пройдёт. Местные жители пожаловались на дыры в мосту в Новоалтайске

Местные жители пожаловались на плохое состояние моста через реку Черемшанку в Новоалтайске. Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе Barnaul 22, пешеходная часть переправы полностью заледенела, а местами в перекрытии видны большие дыры, в которые может провалиться нога.
"А вот здесь просто хана. Взрослый человек не пройдёт. Трезвым даже", – говорит автор видео, показывая провалы в мосту по улице Белоярской.
В 2018 году жители Новоалтайска уже жаловались на плохое состояние переправы. По словам очевидцев, под плитами размыло грунт, и они постепенно съезжают. При этом через мост регулярно ходят дети, которым нужно добраться до детского сада и школы.
Комментарии
Байдену жалуйтесь, а не в купленный кремлём Barnaul22
Возьмите и очистите. Счёт оплатят.
Пьяному море по колено, таким мост не нужен
Автор видео даже трезвый. Завтра снег пойдет.
А дыры в мосту у нас за новым рынком по ленина вверх?!?!?! Сходите туда ктонибуть из администрации прям щас попробуйте по нему пройти и не подскользнувшись при перешагивании в дыру не провалиться!!!!!
17.03.2021 10:16
- гость -
Сколько человек там проходит за день? Сколько человек провалилось в дыру? Если никто не провалился, то к чему ваши страдания?
17.03.2021 10:20
- гость -
Сколько человек там проходит за день? Сколько человек провалилось в дыру? Если никто не провалился, то к чему ваши страдания?
Все кто идут по ленина вверх там проходят, больше то негде. Ты сходи туда посмотри своими глазами пройдись. Летом ещё ничё, а сейчас изза снега эти дыры шире и края во льду!!!!! Надо обязательно дождаться чтобы кто-то провалился в эти дыры?????