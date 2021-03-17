Даже трезвый не пройдёт. Местные жители пожаловались на дыры в мосту в Новоалтайске

Местные жители пожаловались на плохое состояние моста через реку Черемшанку в Новоалтайске. Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе Barnaul 22, пешеходная часть переправы полностью заледенела, а местами в перекрытии видны большие дыры, в которые может провалиться нога.

"А вот здесь просто хана. Взрослый человек не пройдёт. Трезвым даже", – говорит автор видео, показывая провалы в мосту по улице Белоярской.

В 2018 году жители Новоалтайска уже жаловались на плохое состояние переправы. По словам очевидцев, под плитами размыло грунт, и они постепенно съезжают. При этом через мост регулярно ходят дети, которым нужно добраться до детского сада и школы.