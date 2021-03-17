Вернуть смертную казнь и отменить ЕГЭ. Что россияне посоветовали бы президенту

Россияне хотели бы отменить в стране мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отказаться от ЕГЭ и уменьшить налоги. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, во время которого респондентов спрашивали, что бы они предложили сделать в России на месте советника президента.
Чаще всего жители страны "советовали" вернуть прежний пенсионный возраст (14%), изменить налоговую систему (6%), вернуть предыдущую версию Конституции (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%).
Также в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказание за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%). 2% выступили за закон о защите от домашнего насилия, сообщает РИА Новости.
Комментарии
Смертную казнь получил бы Навальный, а коррупционером бы стал Бондаренко с последующей смертной казнью разумеется.
Что россияне посоветовали бы президенту
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А вариант "застрелиться" был?
советчики
И вновь нас водят за нос... Очнитесь, законов хороших у нас более чем предостаточно, чтобы мы жили счастливо. Просто применять их надо ковсем одинаково, как в этой вашей проклятой гЕйропе... А то, кому-то можно бабку на Змеиногорском раскатать, как голубя, а кому-то в известном магазине ласты заворачивают за отказ от маски... У кого-то сарайку на выдуманной "красной линии" сносят, а кто-то нацелился снести весь город и башни из дерьма и палок построить на взлётно-посадочной полосе... А горох там сажать нииизя, ибо вороны.
А прокуратура, как всегда, спит и пузырики слюнкой пускает....
17.03.2021 14:43
- гость -
Ты можешь прямо сейчас и хоть из палки это сделать.
Изменить экономическое недоразвитие в стране.
Политика накопления валютной кубышки(кошелька), который Россия держит в стране Нато и СШП, то бишь потенциального противника, могли придумать люди ооочень недалекие.
Кубышку каждый раз откачивают в ноль, как только у гегемона проблемы....
Неужто такая политика устраивает Силуанова и Орешкина????
Если да, то видимо для народа просто пыль в глаза пускают, нищает да и ладно, главное чтобы олигархи богатели .....
Развивать надо производство продукции, а для этого нужны стабильные и недорогие энергоносители.....Импортозамещение и еще раз импортозамещение....свой рынок должен потреблять свою продукцию, качественную и недорогую
Когда страна отдает свой кошелек противнику, это означает что страна в плену как минимум. Это дает возможность манипулировать ее экономикой, а производство - это рабочие места, своя продукция, независимость от санкций и прочих инсинуаций.
Отменить в Конституции запрет на идеологию. Этот запрет ввели американские советники Ельцина при составлении Конституции и он связывает страну по рукам и ногам.
17.03.2021 16:07
- гость -
Отменить в Конституции запрет на идеологию.
Вот только не это! Хвптит уже нашей стране ходить по замкнутому кругу.