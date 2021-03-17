Вернуть смертную казнь и отменить ЕГЭ. Что россияне посоветовали бы президенту

Россияне хотели бы отменить в стране мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отказаться от ЕГЭ и уменьшить налоги. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, во время которого респондентов спрашивали, что бы они предложили сделать в России на месте советника президента.

Чаще всего жители страны "советовали" вернуть прежний пенсионный возраст (14%), изменить налоговую систему (6%), вернуть предыдущую версию Конституции (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%).

Также в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказание за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%). 2% выступили за закон о защите от домашнего насилия, сообщает РИА Новости.