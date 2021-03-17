"Альфа-Банк" начал "извиняться" за приём Моргенштерна на работу

Пресс-служба "Альфа-Банка", которая ранее объявила о найме на работу рэпера Моргенштерна, начала оправдываться за принятое решение. Согласно официальному заявлению организации, новость вызвала "раскол в обществе", а чтобы снизить негатив, решено "с понедельника, 22 марта 2021 года, распространить на всех федеральных ТВ-каналах и в Сети видеоролик с Иваном Ургантом и щенятами".

Сейчас комментарии к ролику на YouTube отключены, однако на сайте Vc.ru представитель банка отвечал на комментарии с верифицированного аккаунта. В том числе он пообещал, что сотрудничество с рэпером не скажется на развитии банка, а выбор обусловлен продвижением в конкретной аудитории, сообщает "Лента.ру".

Напомним, что 15 марта рэпер Моргенштерн стал сотрудником "Альфа-Банка". Специально для него придумали должность директора по работе с молодёжью. Отмечается, что исполнителю поставили конкретную цель – привлечь 100 тысяч новых клиентов. При помощи первого рекламного ролика с участием рэпера в банк уже пришли 25 тысяч человек.