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Алейск могут лишить статуса моногорода

, ИА "Амител"
Аналогичная мера ожидает ещё 157 российских городов
Фото: sgd22.ru

Фото: sgd22.ru

Минэкономразвития РФ предложило сократить количество моногородов в России с 321 до 163. Кандидатом на вылет в том числе может стать и алтайский Алейск, пишут "Известия" со ссылкой на письмо главы ведомства Максима Решетникова, направленного в Госдуму.

В министерстве подсчитали, что уровень безработицы во многих моногородах ниже среднероссийского. При этом ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности, там произошла адаптация рынка труда, что, в свою очередь, требует уточнения приоритетов мер поддержки.

"Из перечня моногородов могут быть исключены поселения, в которых идёт реальная диверсификация рынка труда, а также те, в которых произошла "статистическая диверсификация" – доля градообразующего предприятия в занятости резко сократилась из-за его проблем, – объяснил председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

Таким образом, в число претендентов на исключение из списка моногородов вошёл Алейск, в котором уровень безработицы составляет 0,9% от численности экономически активного населения.

Эксперты, в свою очередь, полагают, что лишать статуса моногорода тот же Алейск не стоит, поскольку возможности этого положения можно использовать для улучшения жизни населения. В противном случае Алейск, как и другие моногорода из этого списка, лишится права претендовать на возможность создания территорий опережающего развития (ТОР), а также получать льготные займы для бизнеса или строительства инфраструктуры.

Для справки: моногород – поселение городского типа с численностью населения более 3 тысяч человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает 50% и более валовой продукции муниципального образования.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.03.2021 10:37
- гость -

Пришли время и мелким городам.

18.03.2021 10:39
Виктор

Ну если в Алейске сложилась многовекторная экономика, этому можно только порадоваться!

18.03.2021 10:46
- гость -

Едроссам ордена выдать

18.03.2021 11:12
- гость -

Деревню изничтожилм, пришло время уничтожения малых городов

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