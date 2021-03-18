Алейск могут лишить статуса моногорода

Минэкономразвития РФ предложило сократить количество моногородов в России с 321 до 163. Кандидатом на вылет в том числе может стать и алтайский Алейск, пишут "Известия" со ссылкой на письмо главы ведомства Максима Решетникова, направленного в Госдуму.

В министерстве подсчитали, что уровень безработицы во многих моногородах ниже среднероссийского. При этом ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности, там произошла адаптация рынка труда, что, в свою очередь, требует уточнения приоритетов мер поддержки.

"Из перечня моногородов могут быть исключены поселения, в которых идёт реальная диверсификация рынка труда, а также те, в которых произошла "статистическая диверсификация" – доля градообразующего предприятия в занятости резко сократилась из-за его проблем, – объяснил председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

Таким образом, в число претендентов на исключение из списка моногородов вошёл Алейск, в котором уровень безработицы составляет 0,9% от численности экономически активного населения.

Эксперты, в свою очередь, полагают, что лишать статуса моногорода тот же Алейск не стоит, поскольку возможности этого положения можно использовать для улучшения жизни населения. В противном случае Алейск, как и другие моногорода из этого списка, лишится права претендовать на возможность создания территорий опережающего развития (ТОР), а также получать льготные займы для бизнеса или строительства инфраструктуры.

Для справки: моногород – поселение городского типа с численностью населения более 3 тысяч человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает 50% и более валовой продукции муниципального образования.