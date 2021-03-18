Игру КВН включили в фестиваль "Крымская весна" в Барнауле

Молодёжь Барнаула отметит седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией раздачей листовок, общением с крымскими коллегами и финальной игрой Барнаульской лиги КВН, сообщает пресс-центр мэрии.
Так, 18 марта в 15 часов участники движения "Волонтёры Победы" выйдут на площадь Советов, где будут раздавать прохожим ленты триколор и листовки с информацией о том, как Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации.
В этот же день депутаты молодёжного парламента краевой столицы проведут видеоконференцию с коллегами из Крыма.
Продолжится празднование знаменательного события фестивалем "Крымская весна".
"В субботу, 20 марта, в рамках фестиваля "Крымская весна" во Дворце культуры города Барнаула (ул. А. Петрова, 146а) состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН", – уточнили в городской администрации.
Мероприятие запланировано на 18:00. В финале примут участие шесть команд.
Комментарии
А там водичка то есть?
Навеяло... Пражская весна
Крым это хорошо, но сейчас бы субсидию на газ от Томенко.
Крымские события очень неоднозначные. На Украине были проблемы. А наши подсутились не "ради крымчан", а ради того, что бы заполучить такую мировую жемчужину и понастроить там себе дачь и виноградников. Вот с Донбасом так не стали делать. Потому, что он не такой вкусный, как Крым.
участники движения "Волонтёры Победы" выйдут на площадь Советов
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Надеюсь это согласованная с горзеленхозом акция?
Вна украине случились проблемы в виде вооружённого свержения законной власти )
А Крым-это всемирная здравница и место производства вкусного вина...
Спаси нас,боже от дураков.
Моряки нато мечтали в Севастополе пить крымское вино и танцевать чарльстон под названием " У моей девочки есть одна маленькая штучка".