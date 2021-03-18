Игру КВН включили в фестиваль "Крымская весна" в Барнауле

Молодёжь Барнаула отметит седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией раздачей листовок, общением с крымскими коллегами и финальной игрой Барнаульской лиги КВН, сообщает пресс-центр мэрии.

Так, 18 марта в 15 часов участники движения "Волонтёры Победы" выйдут на площадь Советов, где будут раздавать прохожим ленты триколор и листовки с информацией о том, как Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации.

В этот же день депутаты молодёжного парламента краевой столицы проведут видеоконференцию с коллегами из Крыма.

Продолжится празднование знаменательного события фестивалем "Крымская весна".

"В субботу, 20 марта, в рамках фестиваля "Крымская весна" во Дворце культуры города Барнаула (ул. А. Петрова, 146а) состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН", – уточнили в городской администрации.

Мероприятие запланировано на 18:00. В финале примут участие шесть команд.