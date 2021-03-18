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С барнаульского застройщика требуют 200 тысяч за перекрытый доступ к Оби

, ИА "Амител"
Компания возводит 24-этажку на улице Промышленной
Фото: Skyscapersity

Фото: Skyscapersity

ООО СЗ "Родные берега" (принадлежит ООО "Жилищная инициатива") пытается оспорить штраф в размере 200 тысяч рублей, который в декабре 2020 года назначило девелоперу Минприроды Алтайского края. По мнению чиновников, компания, которая возводит дом в 21-24 этажа на ул. Промышленной, 6, в Барнауле, допустила нарушение водного законодательства. Это выразилось в ограничении свободного доступа людей к водному объекту общего пользования и его двадцатиметровой береговой полосе Оби.

Напомним, проект разработали в 2014 году в рамках ЖК "Новая пристань", который начала застраивать СК "Сибирия". В 2020-м компания решила продать землю. Площадку на ул. Промышленной, 6, выкупили "Родные берега". Компания активизировала работы на объекте. Продлённое разрешение на строительство действует до 2026 года.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", на площадке виднеется каркас как минимум четырёх уровней многоэтажки. В ЖК запроектированы помещения общественного назначения, сооружения инженерной инфраструктуры и подземная автостоянка.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.03.2021 12:08
Читатель

Да надо 200 миллионов требовать. С какой стати закрыли проход к воде? Кто такие? На каком основании?

18.03.2021 12:12
- гость -

А снести слабо? Другим домам ведь выносят постановления о сносе.

18.03.2021 12:17
- гость -

У речного как?

18.03.2021 12:26
- гость -

Оспаривать копейки это тупость.

18.03.2021 12:37
- гость -

Помню, свиноморфы в Крыму тоже хаотично застраивали и огораживали территории - и что с ними стало?

18.03.2021 12:38
- гость -

рыбакам машины за 200 метров оставлять а тут на берегу строят

18.03.2021 12:44
оксана

то есть 200 тыс заплати и пофиг, что так и не будет доступа??

18.03.2021 12:55
Зануда

строители не с бухты-барахты строят, у них есть разрешение, утвержденное кем-то из администрации....так может, адресовать сей штраф разрешительной комиссии???

18.03.2021 13:11
Вано

У реки Обь водоохранная зона 200 метров, кто разрешает строительство? Сколько откатов занесли в минприроды, архитектуру и прочие ведомства?

18.03.2021 13:24
- гость -

Какие зоны. Вы о чем.

18.03.2021 13:29
Виктор

Оля, это же наша с тобой мечта когда-то — уютная двадцатичетырёхэтажечка с живописными видами на воды великой сибирской реки!..

18.03.2021 13:34
Гость

Только почему то сначала проекты утверждают, строят, а потом оказывается незаконно. В итоге сносить ничего не будут по сто процентов, тоже ждёт и речной вокзал, пока будет идти стройка несколько лет явно все огородят и к реке никто не подойдёт, ну а там настроят высоток и окажется также нет выхода к воде

18.03.2021 13:37
Гость

Вообще смотрю на эти нависшие высотки над ковшом, а не сползут они когда нибудь в воду?

18.03.2021 13:38
тонька

Вы с подружкой готовы это все озвучить после завтра в тоже время и в том же месте?

18.03.2021 14:08
prosto

18.03.2021 12:08
Читатель
С какой стати закрыли проход к воде?
________________________________________

Вы часто там бывали? И особенно зимой острая необходимость. Лишь бы 3 копейки вставить)

18.03.2021 14:30
- гость -

18.03.2021 14:08
prosto

Вы часто там бывали? И особенно зимой острая необходимость. Лишь бы 3 копейки вставить)
--------------
Часто. Прям обожаю гулять вдоль реки. И нафиг не надо натыкаться там на заборы и коробки.

18.03.2021 14:31
- гость -

Если бы не штрафовали, а заставяли снести, как и должно быть. То многие сто раз бы подумали, стоит ли рисковать и платить взятки за разрешения строить у воды.

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