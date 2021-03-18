С барнаульского застройщика требуют 200 тысяч за перекрытый доступ к Оби

ООО СЗ "Родные берега" (принадлежит ООО "Жилищная инициатива") пытается оспорить штраф в размере 200 тысяч рублей, который в декабре 2020 года назначило девелоперу Минприроды Алтайского края. По мнению чиновников, компания, которая возводит дом в 21-24 этажа на ул. Промышленной, 6, в Барнауле, допустила нарушение водного законодательства. Это выразилось в ограничении свободного доступа людей к водному объекту общего пользования и его двадцатиметровой береговой полосе Оби.

Напомним, проект разработали в 2014 году в рамках ЖК "Новая пристань", который начала застраивать СК "Сибирия". В 2020-м компания решила продать землю. Площадку на ул. Промышленной, 6, выкупили "Родные берега". Компания активизировала работы на объекте. Продлённое разрешение на строительство действует до 2026 года.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", на площадке виднеется каркас как минимум четырёх уровней многоэтажки. В ЖК запроектированы помещения общественного назначения, сооружения инженерной инфраструктуры и подземная автостоянка.