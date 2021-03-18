В Барнауле бесплатно покажут снятый в Крыму фильм

Фильм Генриха Оганесяна "Три плюс два", снятый в 1963 году в Крыму, покажут бесплатно в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Кинопоказ состоится в рамках фестиваля "Крымская весна". Перед началом просмотра зрителям расскажут, какие ещё известные кинокартины создавали на Крымском полуострове.

"В советское время Крым был своеобразным Голливудом Союза. Там снимались десятки фильмов. Причём Крым "играл" не только сам себя, но и изображал зарубежье, – рассказали организаторы. – Например, Америку во "Всаднике без головы" Владимира Вайнштока или Древний Иерусалим – в "Мастере и Маргарите" Владимира Бортко".

Мероприятие состоится 21 марта в кинотеатре "Премьера" (ул. Крупской, 97). Начало запланировано на 17:00.

Напомним, 20 марта в рамках "Крымской весны" во Дворце культуры города Барнаула (ул. А. Петрова, 146а) состоится финальная игра сезона Барнаульской лиги КВН.