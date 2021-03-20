Велодром и бардовский концерт: общественники придумали, как оживить парк "Юбилейный"

Привлекать барнаульцев в парк "Юбилейный" будут с помощью экологических экскурсий, концертов бардов и спортивных соревнований. Такие мероприятия предложили на лето-2021 активисты движения "Друзья парка "Юбилейный". Первое заседание общественного совета по реконструкции заброшенной зелёной зоны прошло 17 марта. В состав совета вошёл 21 человек: экологи, общественные активисты, архитекторы и просто местные неравнодушные жители. Они обсудили основные проблемы парка, а также первоначальные действия по его восстановлению. Корреспондент amic.ru Полина Жданова – один из членов этого совета – рассказывает, что изменится в "Юбилейном" уже в ближайшие месяцы.

Избежали аукциона

По закону "Юбилейный" принадлежит городу. Поэтому за любые работы на его территории грозит наказание, вплоть до уголовного. Чтобы изменить ситуацию и приступить к восстановлению парка, общественникам требовалось оформить договор аренды с правом видоизменять устройство территории. Администрация не могла найти ресурсы, чтобы привести объект в порядок. И существовала опасность, что власти организуют аукцион на продажу земель под застройку.

Фактически парк спасли 500 тысяч рублей из федерального бюджета. Любовь Бельдеева, эколог, эксперт ОНФ и активист, выиграла государственный грант на эту сумму. Деньги выделялись конкретно на начало кампании по реконструкции "Юбилейного". Через год она должна представить отчёт, что сумма ушла на целевое использование.

"Когда я получила грант, городским властям пришлось выдать мне разрешение на работы в парке и свернуть идеи о продаже этой земли – нужно же отчитаться, куда мы дели государственные грантовые деньги, это всё подотчётно. Теперь я могу его облагораживать совершенно законно, и если уж мы выбили средства чётко под парковую зону, её уже не могут продать под многоэтажки. Так что можно сказать, землю буквально спасли эти небольшие грантовые деньги", – сказала на первом собрании общественного совета Любовь Бельдеева.

Теперь у "Юбилейного" есть шанс стать одной из самых крупных зелёных зон в Барнауле. Грантовые деньги общественники потратят на экологический анализ леса, его экосистемы, а также на санитарную вырубку (чтобы улучшить внешний облик). Помимо этого, общественники должны провести целый ряд мероприятий на территории парка: например, субботники и экскурсии с участием жителей Барнаула. На крупные работы 500 тысяч рублей, конечно, не хватит, но чтобы положить начало "второй жизни" парка этого достаточно, говорят представители движения.

Экологическое воспитание

Во время первого совета активисты обсудили основные крупные проблемы, накопившиеся в парке за годы без ухода, и пути их решения. Один из самых острых вопросов – мусор на территории. Несмотря на регулярные субботники, "Юбилейный" остаётся захламлённым, и сюда продолжают свозить строительный и другой мусор.

"Они же машинами мусор возят – и это не юрлица, а обычные граждане. Мы за ними убираем, а они везут и везут и их никак не наказывают – штрафы для физлиц очень маленькие за незаконный выброс мусора. Хоть ограждение ставь или шлагбаумы. Но тогда будет другая проблема – на территорию не смогут попасть представители правоохранительных органов, пожарные, а "Юбилейный" – это лесной массив, который периодически горит", – объясняет сложность проблемы активист Владимир Ворогушин.

Отдельная категория – "шашлычники", после которых остаются объедки, костровища и пакеты с мусором. Но самое страшное – это непогашенные костры, которые и вызывают локальные пожары. Пока что решения этой проблемы нет. Как и в целом нет обеспечения полной безопасности в парке.

Общественники надеются, что им удастся убедить правоохранителей усилить патрулирование зелёной зоны. Тем более что тут часто обитают наркоманы и прочие маргиналы, которые могут представлять опасность.

Ещё одна проблема, которая требует немедленного решения, – это ремонт канализации. Трубы пролегают по всей территории парка. От канализационных систем исходит неприятный запах, кроме того, есть риск провалиться в колодец с нечистотами.

"Запах – это ещё цветочки. Недавно в колодец упала собака, мы вызывали МЧС, чтобы её вытащить. Но так же может и ребёнок упасть, и взрослый. Нужно настоять на проведении ремонта старых труб и канализации в целом, потому что эта проблема сильно омрачает отдых и прогулки по парку. Сложно проводить какие-то глобальные мероприятия, пока есть технические трудности", – говорит активистка Галина Христолюбова.

Кстати, собаки – тоже серьёзная проблема. Стаи бездомных животных находят пристанище в парке, и с ними тоже как-то придётся разбираться. Кроме того, на территории "Юбилейного" расположено несколько нелегальных дрессировочных площадок. И здесь же, со слов местных жителей, проводятся незаконные на территории России собачьи бои.



Площадки – дело хорошее, считают активисты. Но они должны быть законными и правильно огороженными. А хозяева должны научиться убирать за своими питомцами отходы их жизнедеятельности. Что же касается нелегальных собачьих боёв, то решение тут одно: они будут ликвидированы.

Вернуть популярность и сохранить экосистему

Общественники понимают, что за один год и с ограниченным бюджетом решить все проблемы разом не получится. Однако главное – начать. И начать активисты решили с организации субботников в парке и конкурса архитекторов.

Конкурсанты должны будут представить совету проект развития парковой зоны. При этом, подчёркивают активисты, окончательный план парка будет согласован с горожанами – чтобы устроило всех.

"Когда ты строишь парк, который не хотят местные жители, ты за свои же деньги создаёшь очень большую проблему, а нам протесты не нужны, мы хотим как лучше для людей", – сказал депутат и руководитель "Алтайского фонда имущества" Владислав Вакаев.

Положение конкурса для архитекторов на днях представят на общее обозрение.

А популяризировать парк решено с помощью интересных мероприятий, в числе которых: концерт авторской песни в формате кемпинга (с предварительной обработкой территории от клещей), спортивные соревнования, в том числе по волейболу, бегу, каникроссу (бегу с собаками). А также возможно проведение поэтических вечеров и организация кинотеатра под открытым небом. Кстати, орнитолог Алексей Эбель уже проводит экологические экскурсии в парке.

"Наша главная задача сейчас не изменить что-то в парке глобально, самое главное – парк, так сказать, "отжать" для жителей нашего города, провести там мероприятия, которые привлекут внимание людей к парку, вновь сделать его популярным. Чтобы не было у администрации мыслей его отдать застройщикам под строительство коробок и погубить уникальное для города место", – резюмировал активист Владимир Ворогушин.

К слову, Минспорт также поддерживает оживление "Юбилейного" и развитие на его территории спортивной зоны. В планах есть создание велодрома, волейбольной, футбольной площадок, проведение соревнований лыжников и многое другое.

В ближайшее время активисты собираются отправить запрос правительству по поводу ужесточения наказания за мусор в зелёной зоне и собрать подписи под просьбой к водоканалу отремонтировать канализационные трубы и к МВД – по усилению полицейских патрулей.

Но главным остаётся всё же сохранение уникальной лесной экосистемы, которая успела сформироваться в парке за годы простоя. Там уже живут лесные звери и птицы (ондатры, белки, многие сибирские виды птиц, которые прилетают даже из тайги), растут уникальные кустарники и деревья (экологи даже не знают все их наименования), и горожанам меньше всего хочется нарушать природную идиллию территории. Поэтому в планах общественников нет массовой вырубки или строительства парка аттракционов.