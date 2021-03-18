9,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 803 – до 4 428 239 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1934 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+918) и Московской области (+537). Алтайский край (+114) на 18 марта занимает 19-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 037 036 человек, в том числе 12 061 – за последние сутки.

Скончались ещё 460 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 93 824 летальных случая.

Всего в стране провели 116,3 млн лабораторных исследований на коронавирус. 348 тысяч тестов сделали за последние сутки.