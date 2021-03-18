Жителей Алтайского края предупреждают о нашествии клещей

Сезон активности клещей в Алтайском крае приближается, и поэтому следует пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, напомнили населению в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, в прошлом сезоне на территории региона зафиксировано 20 случаев этого заболевания. В числе заразившихся – пятеро детей. Ежегодно на территории Алтайского края с присасыванием клещей к медикам обращаются свыше 10 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, что в этом сезоне ожидается высокая численность кровососущих.

"В 2021 году прогнозируется стабильно высокая численность клещей и ещё есть время позаботиться об основной профилактической мере – проведении иммунизации против клещевого энцефалита, – пояснили специалисты Роспотребнадзора. – Прививки снижают риск заражения, защищают от появления осложнений".

В ведомстве напоминают, что сейчас проводится вторая прививка вакцинального комплекса против клещевого энцефалита и ревакцинация, которые в соответствии с инструкцией по применению вакцины возможно проводить и в период активности клещей (в весенне-летние месяцы). Две недели после этого запрещено посещать места, где возможен контакт с клещами.

Бесплатно прививки ставят детям до 17 лет, проживающим на территориях с высоким риском заражения энцефалитом.