Двое львят и тигренок покинут барнаульский зоопарк

Тигренок по кличке Витас, а также львята Адам и Соня вскоре покинут барнаульский зоопарк, рассказал на своей странице в Instagram заместитель директора зверинца Александр Чеботарев.

Он пригласил жителей Алтайского края попрощаться с полюбившимися представителями семейства кошачьих и покормить их, посетив зоопарк в ближайшие выходные.

В какой именно зоопарк переедут питомцы, Чеботарев не уточнил.

Напомним, ранее тигренок Витас стал героем ролика и его окрестили "поющим тигренком". На видео он издает высокие звуки, отдаленно похожие на пение. Из-за них он и получил свою кличку.