Стало известно, где в Барнауле построят центр для настольного тенниса за 250 млн рублей

Центр для настольного тенниса в Барнауле стоимостью 250 миллионов рублей могут построить на месте пустыря по адресу ул. Малахова, 132, рядом со стадионом "Коммунальщик". Об этом журналистам сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

В этом году из федерального бюджета выделят 7 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации объекта. Скорее всего, он будет таким же большим, как СК "Победа", рассчитанным на 1200 человек. Внутри одновременно смогут играть на 24 столах.

Ожидается, что построят центр для настольного тенниса в 2023-2024 годах. Пока же игроки будут базироваться на базе спорткомплекса "Обь" или в ДК "Сибэнергомаш".

Постановление о создании краевого государственного бюджетного учреждения спортивной подготовки "Региональный центр подготовки спортсменов по настольному теннису" губернатор Виктор Томенко подписал 28 января 2021 года. Центр будет создан с целью "развития в Алтайском крае настольного тенниса, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом".

Находясь с рабочим визитом в Барнауле, министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что дом для теннисистов будет готов не позже 2024 года. По словам чиновника, теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета. Матыцин пообещал добиться, чтобы стройка началась уже в ближайшее время.