Житель Алтайского края получил 8 лет колонии строгого режима за убийство экс-супруги

В Алтайском крае вынесли приговор 65-летнему жителю Заринска, которого признали виновным в умышленном убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла сентябрьским днем 2020 года. Тогда мужчина, будучи пьяным, причинил множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов своей 53-летней экс-супруге, с которой после развода проживал в одной квартире.

От полученных травм горожанка скончалась на месте. Как оказалось, мотивом совершения преступления были длительные конфликтные отношения бывших родственников.

Во время следствия мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд, в свою очередь, дал ему 8 лет колонии строгого режима.