На Алтае чиновнику предъявили обвинение из-за упавшего на ребёнка дерева

Следователи предъявили обвинение начальнику управления по ЖКХ, замглавы администрации Михайловского района в халатности, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, чиновник не проследил за содержанием озеленённых территорий и безопасности дорожного движения в пределах муниципалитета, а также не провёл проверку состояния произрастающих деревьев и не утвердил аварийно-опасные участки дорог.

"Данные халатные действия повлекли за собой падение в августе 2020 года аварийно-опасного дерева на проезжающую на велосипеде по дороге несовершеннолетнюю девочку. В результате произошедшего 12-летняя девочка получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни", – говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.