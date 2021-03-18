В Барнауле наградили победителя конкурса "Учитель года–2021"

Преподаватель математики барнаульского лицея № 3 Софья Киндякова победила в конкурсе "Учитель года Алтая – 2021", сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Церемония награждения прошла в концертном зале "Сибирь". В торжестве приняли участие министр образования и науки региона Максим Костенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Они поблагодарили учителей за их труд в нелегкое время пандемии.

"Опыт Алтайского края положительный, и мы по праву делимся им с другими регионами. В прошлом году ситуация значительно перевернула нашу жизнь, подходы, в том числе в общении ученика с педагогом, — подчеркнул Романенко. — Вы с этой трудной задачей справились и справляетесь дальше, совершенствуя свой профессионализм".

Победителем в номинации "Педагогический дебют" стала Анна Сурова. Еще пять суперфиналистов конкурса получили дипломы от клуба "Учитель года Алтая".