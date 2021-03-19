Вирусолог объяснил, почему светятся ногти после лечения от ковида

Вирусолог Виталий Зверев объяснил, почему у некоторых людей, которые лечились от ковида противовирусными препаратами, светятся ногти в ультрафиолете. В эфире радио Sputnik специалист отметил, что причиной этого может быть банальный грибок.

"Это бывает при применении антибиотиков – когда нарушается микрофлора, и не только в кишечнике, но и везде. Могут быть грибковые заболевания", – рассказал эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что из-за приёма противоковидных препаратов у пациентов могут светиться ногти на руках и на ногах при ультрафиолетовом свете. При этом врач не смог объяснить, из-за чего именно это происходит. Однако Тимаков подчеркнул, что эту особенность нельзя считать симптомом коронавирусной инфекции.