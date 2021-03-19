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Жадность застройщиков может лишить жителей Алтайского края льготной ипотеки под 6,5%

, ИА "Амител"
Центробанк уже выкинул Алтайский край из списка регионов, где могут продлить льготную ипотеку. Теперь решение за правительством
Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

Непомерные аппетиты застройщиков Алтайского края стали одной из причин того, что Центробанк решил не продлевать в нашем регионе льготную ипотеку под 6,5%. Такой вывод можно сделать из ответа регулятора на запрос amic.ru, почему Алтайского края нет в списке регионов, в которых Центробанк  продлевает программу льготного жилищного кредитования. 

"Предлагая продлить программу льготной ипотеки в отдельных регионах, Банк России исходит из следующего. Во-первых, на рынке недвижимости должно быть достаточное предложение жилья. Во-вторых, должен отсутствовать значительный рост цен на него. В такой ситуации можно ожидать положительных результатов от продления программы. Спрос будет поддерживаться, а доступность жилья для граждан – повышаться. И при этом нет риска возникновения ценовых "пузырей", – сообщила управляющая Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Кому помогла льготная ипотека?

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках в России приняли во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать как оказавшихся в кризисной ситуации строителей, так и жителей страны. Эту задачу программа выполнила.

Как отметила Татьяна Винокурова, в 2020 году в Алтайском крае количество и объём ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) выросли примерно в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Всего жители региона за минувший год получили 29,5 тысячи таких кредитов на сумму 51,5 млрд рублей. При этом больше всего за кредитами обращались в четвёртом квартале года. В этот период было заключено порядка 10,4 тыс. договоров ИЖК на общую сумму 19 млрд рублей, отмечает Винокурова и объясняет: "Граждане активно оформляли ипотеку, ожидая завершения льготной программы к 1 ноября 2020 года, но затем её продлили до 1 июля 2021 года".

Аппетит во время еды

В разговоре с amic.ru эксперты говорили, что именно благодаря программе строительные компании смогли не только сохранить кадровый состав и рабочие места, но также завершить старые проекты и начать новые. И это несмотря на то, что практически все сферы бизнеса жаловались на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Однако вскоре аппетиты застройщиков возросли и на фоне повышенного спроса они начали искусственно завышать цены на жильё. Риелторы отмечали, что порой организации даже останавливали продажи и бронирование квартир, чтобы "буквально на скаку" пересмотреть их стоимость.

Например, в сентябре одна из известных компаний Барнаула уже через четыре дня после старта продаж подняла цену на квартиры в строящемся ЖК сразу на 3 тыс. рублей за квадратный метр. При этом их стоимость тут же взлетела больше чем на 100 тысяч рублей. 

11 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки как мера поддержки в кризис себя исчерпала и её нужно сворачивать. Но в то же время в 24 российских регионах её можно оставить. В число "счастливчиков", перечисленных Набиуллиной, попала и Республика Алтай. А вот Алтайский край оказался в немилости.

Впрочем, окончательное решение по продлению программы будет принимать правительство РФ.

Что будет дальше

Сейчас в правительстве обсуждают разные варианты развития ситуации. Так, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в министерстве рассчитывают продлить льготную ипотеку по всей стране, применив дифференцированный подход к различным регионам. "Мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной", – цитирует ТАСС слова чиновника.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что сейчас рассматриваются разные варианты возможного действия программы. Среди них: продление на более длительный срок,  выдача льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство и расширение программы на семьи с детьми. Силуанов также сообщил, что все решения по вопросу льготной ипотеки будут приняты до 1 июля 2021 года.

Поэтому у жителей Алтайского края ещё есть небольшая надежда на то, что программа с субсидированной ипотечной ставкой останется в регионе. Тем более что для многих жителей края, доходы которых одни из самых низких в стране, жилищный кредит под 6,5% – единственный шанс обзавестись собственной квартирой.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.03.2021 09:37
Антон

Ликвидные квартиры почти миллион прибавили.. какая там льготная ипотека.

19.03.2021 09:40
- гость -

Кто раскупает жилье.

19.03.2021 09:48
Гость

19.03.2021 09:40
- гость -
Кто-то значит раскупает. Если вам не нужно-не значит,что другие не нуждаются.

19.03.2021 09:57
- гость -

"Жадность застройщиков может лишить жителей Алтайского края льготной ипотеки под 6,5%", а также речного вокзала в т.ч. "Ковша", сквера на пл. Сахарова, парка им. Ленина, парка Изумрудный, ......

19.03.2021 10:09
Потёмкин

19.03.2021 09:57
- гость -
Как раз щедрость застройщиков к "разрешителям" поможет...

19.03.2021 10:16
- гость -

Правильное решение.

19.03.2021 10:21
Гость

Цены пойдут вниз?

19.03.2021 10:30
1

Правильное решение - пересажать таких застройщиков, и не надо волноваться строительство продолжится в любом случае - свято место пусто не бывает.

19.03.2021 10:42
Евгений

Не пинди , Госуслуги на днях прислал письмо-предложение на ипотеку по 6,5% , действует до июля 2021 года...

19.03.2021 10:54
- гость -

Правительство могло ведь на старте программы обязать застройщиков не поднимать цены более чем на 10%, например. Брал в мае 2020 по 43,5 т.р. за кв. метр, а сейчас 60+!!! Застройщики и банки в шоколаде, а покупатели квартир в #опе!

19.03.2021 11:01
Гость

19.03.2021 10:42
Евгений
В чём пиндёжь? Сам же подтвердил "действует до июля 2021 года..."
Про то и написано,что дальше- хрен вам.

19.03.2021 11:03
- гость -

в самом нищем регионе самые жадные застройщики

19.03.2021 11:04
- гость -

ничо, щас льготная ипотека кончится и за тот конский ценник, который успели нарисовать, никто брать не будет

19.03.2021 11:17
Гость

19.03.2021 11:04
- гость -
Они и до конского зарабатывали,теперь бонус нежданный получили.. Потом вернутся к доконским и снова будут не в 0 работать.

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