Трогательный "поцелуй" алтайских кабарог попал на снимок фотоловушки

Две алтайские кабарги попали в объектив фотоловушки в окрестностях Яйлинской террасы. Фотографии опубликовали на официальном сайте Алтайского государственного природного биосферного заповедника.
Восемь камер вели наблюдение за животным миром в лесу в течение всей зимы. Всего фотоаппараты сделали 11 035 снимков, в том числе и редкую серию фотографий, которые показывают "взаимоотношения" самца и самки кабарог при встрече.
Будучи скрытными, животные не так часто позируют, особенно при дневном свете. Серия отображает элементы поведения этого вида оленьих при встрече разнополых особей вне сезона гона.
Комментарии
алтайских кабарог
а может быть кабаргов?))
Удивляет. Еще остались.