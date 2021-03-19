Трогательный "поцелуй" алтайских кабарог попал на снимок фотоловушки

Две алтайские кабарги попали в объектив фотоловушки в окрестностях Яйлинской террасы. Фотографии опубликовали на официальном сайте Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Восемь камер вели наблюдение за животным миром в лесу в течение всей зимы. Всего фотоаппараты сделали 11 035 снимков, в том числе и редкую серию фотографий, которые показывают "взаимоотношения" самца и самки кабарог при встрече.

Будучи скрытными, животные не так часто позируют, особенно при дневном свете. Серия отображает элементы поведения этого вида оленьих при встрече разнополых особей вне сезона гона.