Нарколог назвал самый вредный способ употребления алкоголя

Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев назвал самый вредный способ пить алкоголь. По его словам, спиртное в любом случае наносит вред организму, однако сладкая газировка делает ситуацию ещё хуже.

Как отметил Казанцев, она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль. Нарколог посоветовал после употребления алкоголя делать "перерывы" на другие напитки. По его словам, после рюмки или глотка спиртного стоит выпивать обычную воду или добавлять лёд в напиток.

Эксперт объяснил, что метод позволит уменьшить ущерб, нанесённый организму, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом, а также выводит калий, натрий, магний и кальций, пишет РИА Новости.