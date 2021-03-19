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Новый способ мошенничества распространяется в России

, ИА "Амител"
Теперь аферисты присылают письма от лица государственного сервиса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новый вид мошенничества появился в России. Теперь злоумышленники рассылают людям электронные письма от лица фейков "Госуслуг", надеясь на доверие людей к государственной платформе.

Как пишут "Известия", в Минцифры напомнили, что письма от сервиса приходят с одного единственного адреса – no-reply@pos.gosusiugi.ru и дублируются в личном кабинете на портале.

Также мошенники рассылают письма, в которых представляются сотрудниками лотерейных компаний и предлагают жертвам бесплатные билеты, после чего сообщают о "выигрыше". Такая тактика позволяет сыграть на желании людей поправить финансовое положение на фоне падения доходов. В результате злоумышленники предлагают ввести данные банковской карты для перевода средств, после чего списывают с неё деньги.

Отдельно сообщается о случаях, когда мошенники информируют о неденежном призе, вроде смартфона, игровой приставки и бытовой техники. Для их получения доверчивых жертв просят оплатить сумму "доставки".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.03.2021 10:35
- гость -

Почему полиция их еще не повязала?!

19.03.2021 10:40
- гость -

19.03.2021 10:35
- гость -
-----------------------
Кого? Самих себя? Полиция их и курирует.

19.03.2021 10:42
- гость -

19.03.2021 10:40
- гость -

Ежели так - почему ФСБ бездействует?!

19.03.2021 11:05
- гость -

19.03.2021 10:42
- гость -
напрашивается ответ - ФСБ их курирует
?

19.03.2021 11:08
- гость -

19.03.2021 11:05
- гость -

Не... мировое правительство.

19.03.2021 11:14
Твайлайт Спаркл

>Минцифры напомнили, что письма от сервиса приходят с одного единственного адреса – no-reply@pos.gosusiugi.ru

Вообще-то: Госуслуги <no-reply@gosuslugi.ru>

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