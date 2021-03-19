Новый способ мошенничества распространяется в России

Новый вид мошенничества появился в России. Теперь злоумышленники рассылают людям электронные письма от лица фейков "Госуслуг", надеясь на доверие людей к государственной платформе.

Как пишут "Известия", в Минцифры напомнили, что письма от сервиса приходят с одного единственного адреса – no-reply@pos.gosusiugi.ru и дублируются в личном кабинете на портале.

Также мошенники рассылают письма, в которых представляются сотрудниками лотерейных компаний и предлагают жертвам бесплатные билеты, после чего сообщают о "выигрыше". Такая тактика позволяет сыграть на желании людей поправить финансовое положение на фоне падения доходов. В результате злоумышленники предлагают ввести данные банковской карты для перевода средств, после чего списывают с неё деньги.

Отдельно сообщается о случаях, когда мошенники информируют о неденежном призе, вроде смартфона, игровой приставки и бытовой техники. Для их получения доверчивых жертв просят оплатить сумму "доставки".