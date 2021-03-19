Минпромторг разработал новую программу по переводу автомобилей на газ

Минпромторг разработал проект, который направлен на перевод автомобилей в России на газ. Об этом пишет газета "Ведомости".

Ведомство будет принимать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной и компримированный природный газ, но предоставить эти решения должны будут сами автопроизводители. Те, кто сможет предложить не менее двух решений, получат господдержку. Объёмы поддержки не уточняются.

"Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства", – сказано в пояснительной записке.