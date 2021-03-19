Пятница, 19 Март, 16:46

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,66
€ 88,12
0°


4437938 +9699
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

Минпромторг разработал новую программу по переводу автомобилей на газ

, ИА "Амител"
Автопроизводителям могут предоставить господдержку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минпромторг разработал проект, который направлен на перевод автомобилей в России на газ. Об этом пишет газета "Ведомости".

Ведомство будет принимать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной и компримированный природный газ, но предоставить эти решения должны будут сами автопроизводители. Те, кто сможет предложить не менее двух решений, получат господдержку. Объёмы поддержки не уточняются.

"Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства", – сказано в пояснительной записке. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.03.2021 15:28
..

Газ за месяц на 5 рублей подорожал, ставить уже не выгодно. Зачем нужны эти программы?

19.03.2021 15:32
Алекс

Цена бензина, к сожалению, так же не стоит на месте...

19.03.2021 15:43
- гость -

Экология важнее. Ставить надо.

19.03.2021 15:55
Гость

Вы цены на газ видели? Какая нафиг господдержка? Радует только одно, что в стране всё меньше лохов осталось кто на это ведётся

19.03.2021 16:14
- гость -

А в Казахии, газпромовский(из Омска) бензин стоит 27 рублей.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
16:42
Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Химках 0
16:30
Глава Алтая Олег Хорохордин попросил прокуратуру проверить чиновников на коррупцию 1
16:20
Заслуженный артист России умер после заражения коронавирусом 0
16:07
На пособия молодым учителям в Алтайском крае выделили 16 миллионов рублей 0
15:54
Попов: средняя зарплата медиков Алтайского края за время пандемии выросла вдвое 6
15:44
Ещё у одного российского банка отозвали лицензию за отмывание средств 2
15:31
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
15:18
Минпромторг разработал новую программу по переводу автомобилей на газ 5
15:06
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 0
14:54
Эксперт предупредил о том, что американцы могут следить за вами через мессенджеры 8
14:46
Глава "Ленты" заявил о возможном разорении ретейлеров из-за госрегулирования цен 9
14:31
Авторов рейтинга школьных столовых удивила реакция алтайских властей 7
14:20
Число россиян, желающих отдать своих детей в вузы, снизилось в два раза 5
14:07
В алтайской полиции меняется руководство 4
13:55
Финансист рассказал, как заработать миллион 4
13:42
Эсеры раскритиковали отчёт Вячеслава Франка 1
13:30
Ну наконец-то весна. Какая погода будет в Алтайском крае в выходные? 0
13:17
Мужчину, состоящего на учёте у психиатра, ищут в Алтайском крае 2
13:04
Производители медицинских масок обратились к прокурорам из-за риска для врачей 0
12:52
Франк: зарплата на крупных и средних предприятиях Барнаула превысила 40 тысяч рублей 24
12:39
Соцсети: обвиняемого в убийстве 30-летней давности студента АГИК отпустили 1
12:29
На спине, на животе или звездой. Что о вас расскажет поза, в которой вы спите. Инфографика 2
12:16
Мэр Барнаула заявил, что Генплан города должен стать более гибким 15
12:03
Дом построим – будем жить. "Сибирь-Полиметаллы" обеспечит жильём работников компании 0
11:48
13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 3
11:41
Систему пассажирских перевозок собираются реформировать в Барнауле 9
11:27
Томенко и Новак обсудили, как не допустить роста тарифов на электричество 7
11:15
В 2020 года МегаФон на Алтае расширил покрытие сети 4G на 40% 0
11:01
Грамотные решения и сплочённая команда. Как депутаты оценивают работу мэрии Барнаула 18
10:52
Алтайский футболист помог "Спартаку" разгромить "Урал" 0
10:40
Вячеслав Франк рассказал, как пандемия изменила экономику Барнаула 7
10:28
Алтайское предприятие тестирует подземный беспилотник 2
10:15
Новый способ мошенничества распространяется в России 6
10:01
Старейший вуз Алтая. АлтГПУ приглашает на день открытых дверей 0
09:46
В Алтайском крае в очередной раз ослабили ограничения по коронавирусу 26
09:44
Барнаулец вышел на пикет к зданию мэрии и потребовал повышенного внимания к городу 17
09:30
Жадность застройщиков может лишить жителей Алтайского края льготной ипотеки под 6,5% 15
09:17
Нарколог назвал самый вредный способ употребления алкоголя 4
09:04
Трогательный "поцелуй" алтайских кабарог попал на снимок фотоловушки 4
08:52
Учёные: бытовая химия на 75% повышает риск преждевременных родов 0
08:39
Скончался актёр из "Приключений Электроника" и "Ликвидации" 0
08:28
Алтайские приставы арестовали у должницы 17 машин 6
08:15
Стильно и со вкусом. Где в Барнауле заказать авторский дизайн-проект под ключ 1
08:02
Стало известно, где в Барнауле построят центр для настольного тенниса за 250 млн рублей 6
07:49
Тяжёлый хвост. Дмитрий Попов рассказал, когда на Алтае снизится смертность от ковида 29
07:33
"Испанка" и 100 млн жертв. Как спасались от эпидемии в начале XX века 9
07:20
Кто виноват в смерти кемеровчанки, на помощь которой не приехала полиция 45
07:03
Хендмейд-магазин под ключ. Как продавать товары ручной работы по всему миру 0
06:47
18-летний недострой в барнаульском посёлке превратят в бизнес-центр 5
06:32
Тихий час. Животные, для которых сон важнее всех дел в мире 0
06:16
Вирусолог объяснил, почему светятся ногти после лечения от ковида 0
06:01
До +5 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 марта 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.