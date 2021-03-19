Названы главные причины отказа от iPhone

Пользователи iPhone назвали три причины, по которым они готовы отказаться от платформы и перейти на Android-смартфоны. Чаще всего респонденты отмечали более предпочтительные характеристики устройств других брендов.

Согласно отчёту торговой площадки SellCell, такой вариант выбрали 38% опрошенных. Более 26% рассказали, что предпочитают дизайн телефонов другого производителя, 12,9% готовы отказаться от iPhone из-за того, что продукты конкурентов предлагают больше функций, чем устройства Apple.

Лояльность iPhone достигла максимального показателя за всё время – 92%. Отказаться от них планируют лишь 8% опрошенных, причём 46% из них собираются перейти на смартфоны Samsung, а девайсы Google Pixel, LG и Motorola выберут 35%, 6,1% и 3,7% потребителей соответственно.