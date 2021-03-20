Хоккейному "Динамо-Алтай" могут дать 100 млн. Всё благодаря выборам в АКЗС и Госдуму

Хоккейная команда "Динамо-Алтай" заняла первое место в регулярном первенстве ВХЛ и автоматически попала в полуфинальную стадию плей-офф Кубка Федерации. В полуфинале динамовцы встретятся с командой "Красноярские Рыси". Накануне игр министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил на пресс-конференции журналистам, что правительство готово увеличить бюджет динамовцев до 100 миллионов рублей для выступления в элитном дивизионе ВХЛ-А (выше только КХЛ) уже со следующего сезона. Для этого нужно оставить позади "Красноярских Рысей" и победить в финале. Однако сделать это будет сложно, и вот почему.

Какой бюджет у "Динамо-Алтай" сейчас?

В текущем сезоне (начался осенью 2020-го, закончится в апреле 2021-го, – прим. редакции) ХК "Динамо-Алтай" получил из краевого бюджета 43 миллиона рублей. По словам директора клуба Руслана Чайкина, в период с 1 августа 2020 года по настоящее время удалось привлечь ещё 12 миллионов рублей внебюджетных средств. Таким образом, общий бюджет составил около 55 миллионов – и это один из самых высоких показателей во всей ВХЛ.

Сколько могут дать на следующий сезон?

Ещё около 50 миллионов. Таким образом, бюджет команды будет около 100-105 миллионов. По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, треть от этой суммы возьмёт на себя региональный бюджет. Остальные деньги – частные инвестиции партнёров.

И кто эти люди, готовые тратить миллионы на хоккей?

Политики и бизнесмены. Команде уже хорошо помогает Михаил Дроздов, который владеет "Титов-Ареной" и выделяет миллионы в год на команду мастеров "Динамо-Алтай". Но, по словам Перфильева, его ресурсы уже на пределе, поэтому в год выборов в Госдуму и АКЗС ряд бизнесменов и политиков высказали намерения использовать инвестиции в хоккей для своего политического продвижения.

"Постепенно внебюджетная часть всё больше задействуется в поддержке клуба. Сейчас 50 миллионов, потом следующий шаг. Тем более раз в четыре года возрастает политическая активность, появляются свежие силы, которые хотят о себе заявить. Мы ситуацию просчитали и к ним обратились. Уже огромную поддержку нам оказывают Вадим Смагин (депутат АКЗС и владелец "Бочкарей"), Евгений Ракшин ("Мария-Ра"), Андрей Солодилов (один из руководителей БПЗ и депутат БГД). Но это неполный список. Директор клуба Руслан Чайкин привлёк немало попечителей. Для нас было важно не просто собрать деньги, а вовлечь людей в процесс. Каждый помогает в своём: кто-то – деньгами, кто-то – организационными моментами, а кто-то – с административными вопросами", – пояснил Перфильев.

Клубу уже точно дадут 100 миллионов?

Нет. Только в том случае, если наша команда станет чемпионом ВХЛ. Такую задачу поставило перед игроками Министерство спорта края. Если команда займёт второе, а тем более третье место, её бюджет останется на нынешнем уровне – 43 миллиона рублей.

"Здесь мы будем опираться на спортивный принцип. Скажу так: если занимаем первое место, то точно будет повышение, если второе – тогда мы подумаем, а если третье – то ни о какой ВХЛ-А речи быть и не может. Если уж въезжать, так на белом коне", – пояснил Перфильев.

А мы выиграем чемпионат?

Это будет нелегко, но шансы есть. 20 и 21 марта у "Динамо-Алтай" пройдут полуфинальные игры с "Красноярскими Рысями", которые накануне встречи усилились 16 новыми игроками именитого "Сокола" (ещё одна команда из Красноярска, выступающая в ВХЛ-А). Теперь именно наши соперники считаются фаворитами.

Мы выигрываем чемпионат и выходим в ВХЛ. 100 миллионов хватит?

Это средний бюджет команд, которые там выступают. Алтайские власти надеются, что этих денег хватит, чтобы бороться за середину таблицы и не вылететь в первый же сезон.

"Мы не хотим переходить на уровень выше, чтобы унижаться и быть в аутсайдерах. Думаю, что в первые сезоны будем стабильно занимать места в серединке, но это ведь только начало. Будем биться и навязывать конкуренцию. Думаю, этого должно хватить", – добавил министр спорта Алексей Перфильев.

Всё! Заинтриговали. Куда идти на хоккей, чтобы поболеть за "Динамо-Алтай"?

Первые два матча серии пройдут в Барнауле 20 и 21 марта на "Титов-Арене". Начало матчей в 17:00.

24 и 25 марта игры продолжатся в Красноярске. Серии матчей плей-офф проводятся до четырёх побед, максимальное количество встреч – семь. Первые два и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на полях команд, имеющих более высокий номер "посева" в паре. Команда, победившая в четырёх матчах, становится победителем и выходит на следующую стадию.