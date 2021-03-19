Филипп Киркоров возмутил пользователей Сети, появившись на публике в юбке

Фото: @fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров поделился фотографией с празднования 30-летия телеведущей Анастасии Ивлеевой. На снимке музыкант надел длинную юбку поверх брюк.

На опубликованном в Instagram снимке Киркоров также одет в жакет и белую рубашку в синюю полоску, а образ дополняют очки-гогглы, шапка с дырами и сумка-седло от Dior. В качестве обуви он выбрал чёрные сандалии, которые надел поверх белых носков.

Подписчики певца неоднозначно оценили его наряд. Одни восхитились образом знаменитости ("Какой красивый", "Отличный образ", "Супер – экстравагантно, эпатажно, как всегда стильный, модный"), а другие раскритиковали его внешний вид.

"У него что, брюки закончились – везде в юбках?", "Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался", "Из шляпы хвост торчит?", "Что за костюмы у мужчины за 50?" – писали пользователи.