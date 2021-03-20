Несколько человек пострадали в серьёзном ДТП в Барнауле

Фото: barnaul.insta
В исторической части Барнаула произошла серьёзная авария, в которой пострадали несколько человек, сообщает barnaul.insta.
В районе пересечения улиц Максима Горького и Гоголя столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. Участникам аварии потребовалась медицинская помощь.
"Автомобиль Toyota двигался по ул. Гоголя от пр. Комсомольского в сторону пр. Ленина в прямом направлении, – рассказали о предполагаемых причинах аварии в социальной сети. – Пересекая перекрёсток ул. Гоголя – ул. М. Горького, не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi, который двигался по ул. М. Горького от ул. Пушкина в сторону ул. Никитина в прямом направлении".
Напомним, утром 20 марта в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля с опознавательными знаками такси Uber.
Комментарии
О вся эта хрень прямо на пешеходном переходе.
В исторической части Барнаула
И где там историческая часть? Ни одного старого дома не видно.
В исторической части города гастарбайтер Шоня свою историю городит