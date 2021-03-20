Жителей Алтайского края предупредили о дожде и гололедице

В воскресенье, 21 марта, на территории Алтайского края ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом население предупреждают в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что погода приведёт к сильной гололедице на дорогах. Обстановку могут осложнить мощные порывы ветра, скорость которых составит до 20 метров в секунду.

Напомним, что на скользкой дороге не следует резко перестраиваться, тормозить и совершать прочие манёвры, не убедившись в их безопасности.

Также автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать обгонов и проявлять должное внимание, проезжая в зоне пешеходных переходов.

В условиях плохой видимости следует включать противотуманные фары и снижать скорость до минимальной, чтобы успеть среагировать на изменение дорожной обстановки.