Алтайский край вошёл в список наиболее "отчаянных" регионов России

Алтайский край занял 67-е место в рейтинге отчаяния. Эксперт в области стратегического планирования, стратегий цифровой трансформации компаний и регионов Наталия Андреева проанализировала причины отчаяния россиян и выяснила, что чем выше валовой региональный продукт, тем ниже количество смертей и болезней от отчаяния.
Специалист ранжировала регионы России, наложив данные о ВРП на статистику о количестве суицидов, смертей от алкоголя и заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.
Лучше всех ситуация обстоит в Астраханской области, Москве, Ростовской и Самарской областях и Санкт-Петербурге. Больше всего отчаяние посещает жителей Бурятии, Республики Алтай, Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа и Чукотки – субъекты заняли последние пять мест в рейтинге, пишет Telegram-канал Zaraza News.
Комментарии
"Отчаявшийся - это человек попавший в тяжёлую, сложную или в безвыходную ситуацию и который готов на всё чтобы разрешить эту ситуацию, либо потерять надежду и ничего не предпринимать...
А отчаянный - это человек, который не попал в тяжёлую, сложную ситуацию, но готов чем-то рискнуть, ради достижения какой-то цели, то есть готов на рискованный поступок.." (с)
Коррики,так какие мы???