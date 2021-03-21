Алтайский край вошёл в список наиболее "отчаянных" регионов России

Алтайский край занял 67-е место в рейтинге отчаяния. Эксперт в области стратегического планирования, стратегий цифровой трансформации компаний и регионов Наталия Андреева проанализировала причины отчаяния россиян и выяснила, что чем выше валовой региональный продукт, тем ниже количество смертей и болезней от отчаяния.

Специалист ранжировала регионы России, наложив данные о ВРП на статистику о количестве суицидов, смертей от алкоголя и заболеваемости алкоголизмом и наркоманией.

Лучше всех ситуация обстоит в Астраханской области, Москве, Ростовской и Самарской областях и Санкт-Петербурге. Больше всего отчаяние посещает жителей Бурятии, Республики Алтай, Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа и Чукотки – субъекты заняли последние пять мест в рейтинге, пишет Telegram-канал Zaraza News.