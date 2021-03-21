Эксперт назвал момент для выгодного обмена долларов на рубли

Управляющий партнёр компании GLS INVEST Эдуард Бугров раскрыл момент для обмена долларов на рубли. По его словам, курс рубля укрепляется на фоне роста цен на нефть.

"Золотое правило инвестора – не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придётся смириться с убытками", – пояснил финансист в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, минимизировать связанные со скачками курса риски можно, разделив инвестиционный портфель на части. Бугров посоветовал хранить 30% в долларах, 30% – в евро и 40% – в рублях.

Он отметил, что с начала февраля просматривается тенденция на укрепление рубля к доллару, а потому в скором времени возможно падение стоимости американской валюты. При этом ожидать радикальных изменений не стоит и курс вряд ли повысится до 60-65 рублей за доллар в течение года.