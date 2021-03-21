Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в миллионных взятках

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки размером более 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Также уголовное дело возбуждено в отношении Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, взятки Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в период с января по сентябрь 2020 года.
Как установили следователи, взятки давались за получение компанией преимущества при заключении госконтроактов и получении денег из бюджета для обеспечения учреждений здравоохранения Пензенской области.
Комментарии
ни разу такого не было и вот опять...
Он просто не знал, что за взятки кого то садят. Поэтому и брал.
При непредвиденных обстоятельствах. Это ошибка. Он хороший.
За нашим придут?
а Байдена то успел осудить?
Да ну на...
Губер со взяткой...
Провокации наших зарубежных партнёров 100%
Вырощен комсомолом и кпсс
А кто-нибудь вообще знает губеров которые не берут взятки, а делают свою работу на благо людей? Я одного такого знал и того закрыли. Интересно, за этого взяточника хоть одно тело выйдет на улицу?
Гость 17:40
Фургал был, иначе бы за него Хабаровск не поднялся