Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в миллионных взятках

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки размером более 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Также уголовное дело возбуждено в отношении Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, взятки Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в период с января по сентябрь 2020 года.

Как установили следователи, взятки давались за получение компанией преимущества при заключении госконтроактов и получении денег из бюджета для обеспечения учреждений здравоохранения Пензенской области.