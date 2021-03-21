Песков рассказал, как Владимир Путин и Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге. По его словам, вместе они катаются на вездеходе и устраивают пешие прогулки.

Как пишет РИА Новости, в скором времени пресс-служба Кремля опубликует фотографии и видео, снятые во время поездки.

Песков отметил, что Шойгу также показал Путину мастерскую, в которой он занимается своим хобби – обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

Напомним, что президент России Владимир Путин решил провести выходные в сибирской тайге. Известно о предстоящей поездке стало 18 марта.