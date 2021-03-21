Суточный рацион жителей Барнаула подорожал больше, чем в других городах России

Суточный рацион жителей Барнаула вырос с начала года на 22% и составил 329 рублей. Согласно подсчетам специалистов проекта "Котлета с пюрешкой", это наибольший рост среди всех городов России.

Как пишет "Российская газета", набор продуктов для трехразового питания включает в себя: овсянку с яблоком и молоком, хлеб с сыром и маслом, пол-апельсина и кофе с молоком на завтрак; борщ с хлебом, котлету из свинины с пюре, салат из свежих овощей и чай на обед; макароны с курицей, салат оливье, хлеб и также чай на ужин. При этом эксперты выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке.

В абсолютных цифрах лидером оказался Якутск, где набор обходится в 504 рубля. Дешевле всего подобный рацион в Ульяновске: 280 рублей в сутки. Рост отмечается почти во всех регионах – снизились цены только в Пензе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Сыктывкаре.

При этом продуктовый набор не превышает более 30% от заработной платы, а в Барнауле данный показатель находится на уровне 25,9%.