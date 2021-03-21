Учёные назвали собак и кошек угрозой для человеческой цивилизации

Учёные назвали собак и кошек опасностью для человечества – домашние питомцы оказывают негативное влияние на окружающую среду. По мнению профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин, 160 миллионов животных в США оказывают такое же влияние на атмосферу, как и 13 млн автомобилей.

По его подсчетам, собаки и кошки ответственны за 25-30% влияния, связанного с потреблением мяса – 64 миллиона тонн углекислого газа (СО2) в виде выбросов в атмосферу, пишет phys.org.

Профессор из Университета Иллинойса Келли Суонсон не согласилась с мнением учёного. Она отметила, что "большинство кормов для домашних животных основано на вторичных продуктах пищевой промышленности, потому экологические затраты на эти ингредиенты не аналогичны человеческому потреблению".

При этом учёные сошлись во мнении, что собака ест больше, чем кошка, а потому всё равно оставляет больший углеродный след. Самым экологичным и безопасным для человечества вариантом будет вообще не заводить питомца, а сократить углеродный след возможно, если в корма начнут добавлять насекомых в качестве источника белка.