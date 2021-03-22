Житель Алтая украл у пенсионерки 337 кг мёда и выбросил в реку

Полицейские завершили расследование уголовного дела против 26-летнего жителя Усть-Коксинского района, которого обвиняют в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Правоохранители выяснили, что в октябре прошлого года парень гостил у матери в селе Теректа. Когда 61-летняя соседка покинула дом, у него возник умысел проникнуть в него и похитить ценности.

"Дверь оказалась не заперта, поэтому сельчанин без труда проник в дом. В спальне, на прикроватном столике, он нашёл коробочку, из которой похитил денежные средства в сумме 35 тысяч рублей, – уточнили в ведомстве. – Но этого мужчине показалось мало, и он проник в сарай, где потерпевшая хранила мёд. Пока хозяйка дома отсутствовала, обвиняемый вынес из подсобного помещения 337 килограммов мёда".

Часть похищенного молодой человек продал, выручив 10 тысяч рублей. Когда же сотрудники полиции начали активный поиск вора, он испугался и выбросил весь оставшийся мёд в реку, чтобы подозрение не пало на него. Не помогло.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.