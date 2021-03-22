Врач рассказал, какие продукты чаще всего приводят к отравлению

Отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Но особо осторожными из-за малого срока годности следует быть с молочными продуктами, рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

"Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры: творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям", – сказал Зиннатуллин в интервью радио Sputnik.

По словам врача, при отравлении ни в коем случае нельзя останавливать рвоту и диарею, так как организм таким образом освобождается от испорченного продукта. Если же эти симптомы становятся неукротимыми и приводят к обезвоживанию, то в этом случае нужно много пить жидкости. Если же стало совсем плохо, то лучше обратиться к врачу.