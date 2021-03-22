Фото: kremlin.ru
18 свежих снимков с совместного отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу опубликовали на сайте Кремля.
На кадрах глава государства знакомится с мастерской Шойгу, катается на вездеходе, обедает на свежем воздухе и гуляет по сибирской тайге.
Видеозапись с мероприятия появилась на YouTube-канале "Звёзды". В частности, на записи видны поделки из дерева, выполненные министром обороны, а также навыки управления вездеходом, которые продемонстрировал Путин.
Напомним, российский лидер посетил Сибирь в минувший уик-энд.
Комментарии
"поделки из дерева, выполненные министром обороны"
а стихи Рогозина читали?
Как это мило
На контрасте: один дед на трапе падает на 4 кости, а другой на вездеходе по тайге гоняет)
А Шойгу-то чёта не весёлый. Домой поди хотса.
А баня где? Какая тайга без бани?)
А, права то есть управлять такой техникой?, или царю как королеве все можно....
Костюмчики зачетные! Тоже хочу такой.
Людям жрать нечего, а они шикуют, на шкурах убитых зверей сидят...
Что за горбатая гора? )))
22.03.2021 12:08
- гость -
Такой бедный, что в лес не можешь на трамвае?
Какие смешные прикиды, ещё колпачка из дублёнки на плешь не хватает )))
При камерах не знают о чем и поговорить)))
Баня с девками и ансамблем где?Не поверю,что не было..
Павсекакия в домашнем трико и рваной футболке там явно не хватает.
на вездеходе
...шведский вездеход Hagglunds BV-206 "Лось"
я так понимаю изготовлен по программе импортозамещение )))
22.03.2021 12:26
- гость -
Не беспокойся, российские вездеходы скупают арабские принцы.
22.03.2021 11:36
- гость -
На контрасте: один дед на трапе падает на 4 кости, а другой на вездеходе по тайге гоняет)
Где вы видите, что гоняет?))
"Павсекакия в домашнем трико и рваной футболке там явно не хватает."
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Да уж...Но Павсекакии должны только налоги на содержание этих клоунов платить,
22.03.2021 12:31
- гость -
Ты, эта, думай когда фейки публикуешь - намекаешь, что принцы в приоритете перед Путиным?! Все скупили, а он вынужден на шведском отстое позировать?!
22.03.2021 12:41
Павсекакий
Какие у тебя могут быть налоги, если ты отсиживаешься на Амике.
22.03.2021 12:44
- гость -
Свои воспаленные фантазии можешь оставить при себе.
"Полиция ОАЭ начала закупать вездеходы «Шаман»".
Такой бедный, что в лес не можешь на трамвае?
Хорошо, что есть богатые как ты, но основная масса, думаю не очень. И, причем здесь трамвай, бред бредовый несешь. Тоже сидишь на шкурах убитых зверей....