Фото: kremlin.ru

18 свежих снимков с совместного отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу опубликовали на сайте Кремля.

На кадрах глава государства знакомится с мастерской Шойгу, катается на вездеходе, обедает на свежем воздухе и гуляет по сибирской тайге.

Видеозапись с мероприятия появилась на YouTube-канале "Звёзды". В частности, на записи видны поделки из дерева, выполненные министром обороны, а также навыки управления вездеходом, которые продемонстрировал Путин.

Напомним, российский лидер посетил Сибирь в минувший уик-энд.