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Новости

Появились фото и видео с отдыха Путина и Шойгу в Сибири

, ИА "Амител"
Президента запечатлели в мастерской министра обороны, на вездеходе и за обедом на свежем воздухе

Фото: kremlin.ru

18 свежих снимков с совместного отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу опубликовали на сайте Кремля.

На кадрах глава государства знакомится с мастерской Шойгу, катается на вездеходе, обедает на свежем воздухе и гуляет по сибирской тайге.

Видеозапись с мероприятия появилась на YouTube-канале "Звёзды". В частности, на записи видны поделки из дерева, выполненные министром обороны, а также навыки управления вездеходом, которые продемонстрировал Путин.

Напомним, российский лидер посетил Сибирь в минувший уик-энд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.03.2021 11:34
- гость -

"поделки из дерева, выполненные министром обороны"

а стихи Рогозина читали?

22.03.2021 11:35
- гость -

Как это мило

22.03.2021 11:36
- гость -

На контрасте: один дед на трапе падает на 4 кости, а другой на вездеходе по тайге гоняет)

22.03.2021 11:43
Гость

А Шойгу-то чёта не весёлый. Домой поди хотса.

22.03.2021 11:53
- гость -

А баня где? Какая тайга без бани?)

22.03.2021 11:53
Медведь-шатун

А, права то есть управлять такой техникой?, или царю как королеве все можно....

22.03.2021 11:53
- гость -

Костюмчики зачетные! Тоже хочу такой.

22.03.2021 12:08
- гость -

Людям жрать нечего, а они шикуют, на шкурах убитых зверей сидят...

22.03.2021 12:15
- гость -

Что за горбатая гора? )))

22.03.2021 12:15
- гость -

22.03.2021 12:08
- гость -

Такой бедный, что в лес не можешь на трамвае?

22.03.2021 12:16
Павсекакий

Какие смешные прикиды, ещё колпачка из дублёнки на плешь не хватает )))

22.03.2021 12:22
9

При камерах не знают о чем и поговорить)))
Баня с девками и ансамблем где?Не поверю,что не было..

22.03.2021 12:25
- гость -

Павсекакия в домашнем трико и рваной футболке там явно не хватает.

22.03.2021 12:26
- гость -

на вездеходе

...шведский вездеход Hagglunds BV-206 "Лось"
я так понимаю изготовлен по программе импортозамещение )))

22.03.2021 12:31
- гость -

22.03.2021 12:26
- гость -

Не беспокойся, российские вездеходы скупают арабские принцы.

22.03.2021 12:38
- гость -

22.03.2021 11:36
- гость -
На контрасте: один дед на трапе падает на 4 кости, а другой на вездеходе по тайге гоняет)

Где вы видите, что гоняет?))

22.03.2021 12:41
Павсекакий

"Павсекакия в домашнем трико и рваной футболке там явно не хватает."
------
Да уж...Но Павсекакии должны только налоги на содержание этих клоунов платить,

22.03.2021 12:44
- гость -

22.03.2021 12:31
- гость -

Ты, эта, думай когда фейки публикуешь - намекаешь, что принцы в приоритете перед Путиным?! Все скупили, а он вынужден на шведском отстое позировать?!

22.03.2021 12:46
- гость -

22.03.2021 12:41
Павсекакий

Какие у тебя могут быть налоги, если ты отсиживаешься на Амике.

22.03.2021 12:59
- гость -

22.03.2021 12:44
- гость -

Свои воспаленные фантазии можешь оставить при себе.
"Полиция ОАЭ начала закупать вездеходы «Шаман»".

22.03.2021 13:07
- гость -

Такой бедный, что в лес не можешь на трамвае?

Хорошо, что есть богатые как ты, но основная масса, думаю не очень. И, причем здесь трамвай, бред бредовый несешь. Тоже сидишь на шкурах убитых зверей....

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