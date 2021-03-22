Колесо отпало у пассажирского автобуса на трассе в Алтайском крае

Фото: vk.com/barneos22

Пассажиры автобуса маршрута Яровое – Барнаул пожаловались на поломку общественного транспорта, из-за которой людей высадили на обочине дороги.

Об инциденте, который произошёл на трассе перед райцентром Благовещенского района, рассказали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Пассажиров высадили в степи и сказали: как хотите, так и добирайтесь. Все возмущены до предела! Большинство в автобусе были дети-студенты, – выразила негодование одна из пассажирок. – И просто бросить их на трассе? Деньги тоже не вернули за проезд".

Причиной такого решения водителя автобуса стало отвалившееся колесо. Каким образом в итоге пассажиры добрались до пункта назначения, в соцсети не уточнили.