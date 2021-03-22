Бийчанин попросил соседку разменять в магазине поддельную купюру

В Бийске полицейские проводят проверку по факту сбыта поддельной купюры номиналом 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился начальник службы безопасности одного из крупных супермаркетов города. Мужчина рассказал, что кассир проверила банкноту, полученную от 37-летней покупательницы, с помощью специального аппарата, который и выявил фальшивку. Это же подтвердила и дальнейшая экспертиза.

"Предварительно установлено, что купюра попала в руки бийчанки от соседа. Тот попросил её разменять деньги, так как ему в нескольких магазинах уже отказали в этом, ссылаясь на подозрительный вид банкноты. При этом сам молодой человек знал, что пятитысячная – поддельная. Однако это не остановило его от желания реализовать её", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации").