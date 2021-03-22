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Два Алтая заняли последние места в Сибири по уровню зарплат

, ИА "Амител"
В России Алтайский край занял 63-е место
Фото: pravda.ru

Фото: pravda.ru

Алтайский край занял 63-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в самых высокооплачиваемых сферах.

Как пишет РИА Новости, при создании перечня специалисты учитывали среднюю заработную плату в сфере, где оплачивают труд наиболее высоко.

Первые позиции удерживают Сахалинская область (384 тысячи рублей), Москва (187 тысяч рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (174 тысячи рублей). При этом у провинциальных призёров больше всего получают нефтяники, а у столичного – финансисты.

Также в первую десятку входят Санкт-Петербург (161 тысяча рублей), Чукотка (145 тысяч рублей), Мурманская (144 тысячи рублей) и Магаданская (141 тысяча рублей) области, Ненецкий автономный округ (134 тысячи рублей), Тюменская область (132 тысячи рублей) и Камчатский край (121 тысяча рублей).

В конце списка оказались Мордовия, Калмыкия и Псковская область – по 38 тысяч рублей. В первых двух случаях больше всего платят госслужащим, в последнем – машиностроителям.

Среди регионов Сибири лучшие позиции заняли Красноярский край (13-е место, 104 тысячи рублей), Иркутская (16-е место, 96 тысяч рублей) и Томская области (17-е место, 94 тысячи рублей).

Республика Алтай (65-е место, 47 тысяч рублей) и Алтайский край (63-е место, 47 тысяч рублей) оказались в самом конце списка в Сибирском федеральном округе. В первом случае такую сумму в среднем получают госслужащие, во втором – финансисты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.03.2021 13:24
Виктор

А как получается, что нас обгоняют Хакасия, Тува, Забайкальский край и Амурская область, хотя жизнь там вряд ли лучше?

22.03.2021 13:33
- гость -

В первом случае такую сумму в среднем получают госслужащие)))))

Вот немного и поднялись в рейтинге)))
Если будет такой же рейтинг средней заработной платы среди педагогов,будет совсем другой результат)))))

22.03.2021 15:05
almas

Существует два вида МРОТ: Федеральный по РФ и региональный.
Федеральный МРОТ в России в 2021 году равен 12 392 руб.
Ниже приведены некоторые субъекты РФ, где региональный МРОТ установлен выше федерального:
Алтайский край 13 000 руб
Кемеровская область 21 471 руб
Магаданская область 33 150 руб
Москва 20 195 руб
Московская область 15 000 руб
Мурманская область 27 899 руб
Омская область 14 651 руб
Республика Хакасия 19 408 руб
Санкт-Петербург 19 000 руб
И куда при таком раскладе трудящиеся будут уезжать за лучшей жизнью? Рядом, например, с Алтайским краем находится Кемеровская область…

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