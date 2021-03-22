Два Алтая заняли последние места в Сибири по уровню зарплат

Алтайский край занял 63-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в самых высокооплачиваемых сферах.

Как пишет РИА Новости, при создании перечня специалисты учитывали среднюю заработную плату в сфере, где оплачивают труд наиболее высоко.

Первые позиции удерживают Сахалинская область (384 тысячи рублей), Москва (187 тысяч рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (174 тысячи рублей). При этом у провинциальных призёров больше всего получают нефтяники, а у столичного – финансисты.

Также в первую десятку входят Санкт-Петербург (161 тысяча рублей), Чукотка (145 тысяч рублей), Мурманская (144 тысячи рублей) и Магаданская (141 тысяча рублей) области, Ненецкий автономный округ (134 тысячи рублей), Тюменская область (132 тысячи рублей) и Камчатский край (121 тысяча рублей).

В конце списка оказались Мордовия, Калмыкия и Псковская область – по 38 тысяч рублей. В первых двух случаях больше всего платят госслужащим, в последнем – машиностроителям.

Среди регионов Сибири лучшие позиции заняли Красноярский край (13-е место, 104 тысячи рублей), Иркутская (16-е место, 96 тысяч рублей) и Томская области (17-е место, 94 тысячи рублей).

Республика Алтай (65-е место, 47 тысяч рублей) и Алтайский край (63-е место, 47 тысяч рублей) оказались в самом конце списка в Сибирском федеральном округе. В первом случае такую сумму в среднем получают госслужащие, во втором – финансисты.