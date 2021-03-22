Дональд Трамп высмеял падение Джо Байдена на трапе самолёта

45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал падение нынешнего главы государства Джо Байдена на трапе самолёта. В своём высказывании Трамп в очередной раз вспомнил о прошедших выборах и заявил, что не проиграл, пишет РИА Новости.
"Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", – заявил Трамп.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Джо Байдену не с первого раза удалось забраться на президентский борт. Американский лидер пошёл по трапу, но трижды споткнулся.
После этого пользователи соцсетей в очередной раз усомнились в состоянии здоровья Байдена и выразили мнение, что тот покинет свой пост раньше положенного срока. В Белом доме же заявили, что президент упал из-за ветра, а его самочувствие назвали прекрасным.
Комментарии
президент упал из-за ветра
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Ветер, который может уронить здорового человека, скорее трап сорвет и унесет.
про Фому Дональд наш не читал, конечно)
У старикашки ноги уже не держат
Трап забыли помыть после вечеринки.
представляю если бы бункерный споткнулся, челядь наперегонки бросилась поддержать царственный локоток, затем самолёту отпилили бы шасси, чтобы уменьшить крутизну трапа
22.03.2021 16:26
Антон Получка
представляю если бы бункерный споткнулся,
Ты фантазируй дальше. О том как ты и подобные тебе кукарекать от радости бы начали.
2 Антон Получка, вообще-то на фото видно, что для Байдена дополнительные ручки приделали, может и колеса у американского самолета подпилены, но Байден зело старый
Президент Байден человек худенький.
Вот и лёгкого дуновения ветерка закачался ,запинаться начал.
В итоге ветер перемен победит его.
Байден упал, санкций не будет?
22.03.2021 16:58
-гость-
Байден упал, санкций не будет?
ЦРУ исследует трусы Байдена на наличие "Новичка"
22.03.2021 16:26
Антон Получка
представляю если бы бункерный споткнулся, челядь наперегонки бросилась поддержать царственный локоток, затем самолёту отпилили бы шасси, чтобы уменьшить крутизну трапа
Ваша информация не нова, не названные агенты ЦРУ сообщили, что видели рядом с трапом, человека похожего на президента Путина, который натирал ступеньки солидолом. Быстро распространите информацию по своей сети, получите от куратора плюшку)))
22.03.2021 17:08
- гость -
ЦРУ исследует трусы Байдена на наличие "Новичка"
великолепно проведенная спец. операция ФСБ, петров и боширов получили героев России, вручал сам Главнокомандующий сибирской тайге, учитывая секретность операции
22.03.2021 17:12
- гость -
великолепно проведенная спец. операция ФСБ, петров и боширов получили героев России, вручал сам Главнокомандующий сибирской тайге, учитывая секретность операции
Ждём санкции)))
22.03.2021 16:26
Антон Получка
Ты у нас не пропавший АБОРИГЕН? Такая новость, а он обличитель тирана, прогуливает. Уволят его миленького без выходного пособия, где харчеваться будет.
Бидон красава! Говорит что думает и думает, что говорит! Людей насквозь видит.