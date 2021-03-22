Дональд Трамп высмеял падение Джо Байдена на трапе самолёта

45-й президент США Дональд Трамп прокомментировал падение нынешнего главы государства Джо Байдена на трапе самолёта. В своём высказывании Трамп в очередной раз вспомнил о прошедших выборах и заявил, что не проиграл, пишет РИА Новости.

"Я смотрел, как Джо Байден идёт по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", – заявил Трамп.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Джо Байдену не с первого раза удалось забраться на президентский борт. Американский лидер пошёл по трапу, но трижды споткнулся.

После этого пользователи соцсетей в очередной раз усомнились в состоянии здоровья Байдена и выразили мнение, что тот покинет свой пост раньше положенного срока. В Белом доме же заявили, что президент упал из-за ветра, а его самочувствие назвали прекрасным.