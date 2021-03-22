ФСБ: в Алтайском крае украли 10 млн рублей, выделенных на освещение Чуйского тракта

Сотрудники алтайской ФСБ выявили крупное хищение бюджетных денег, выделенных для модернизации федеральной трассы Р-256 ("Чуйский тракт"). Подробности amic.ru сообщили в пресс-центре регионального управления силового ведомства.

Речь идёт о госконтракте, который Упрдор "Алтай" заключило с ООО "Энергострой". Подрядчик должен был заняться обустройством искусственного освещения на трассе. Обвиняемым по делу проходит директор "Энергостроя", его арестовали на два месяца. По версии следствия, предприниматель покупал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству.

"На основании предоставленных в ФКУ Упрдор "Алтай" исполнительных документов с недостоверными сведениями обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 млн руб.", – сообщают в ФСБ.

Отмечается, что соглашение было подписано в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершённое в особо крупном размере"). Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.