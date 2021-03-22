Барнаульцев предупреждают об огромной яме за кольцом на Малахова

Фото: Сергей Поляков / vk.com/barneos22

Жители Барнаула предупреждают автолюбителей о скрытой угрозе на обочине улицы Малахова почти сразу за кольцом после Павлоского тракта.

Фотографии водителя, попавшего в неприятную ситуацию, опубликовали в группе Baranaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что правая часть "Нивы" сильно провалилась. Яму сложно заметить из-за скрывающей ее лужи.

Самостоятельно извлечь автомобиль из ловушки не удалось — пришлось прибегать к помощи других автолюбителей.